«Сторожевой пес организма»: как отличить «нервную» боль от реальной

Фото: www.globallookpress.com / Tommy Seiter

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И каким образом психологическое состояние влияет на общее самочувствие?

Многие люди не видят различий между «нервной» и настоящей болью, поэтому зачастую не торопятся посещать доктора. Врач-невролог Андрей Шкаровский рассказал, на что в этом случае стоит обратить внимание.

«Боль — это важный механизм защиты. Многие слышали выражение: „Боль — сторожевой пес организма“. Без боли мы бы бесконечно травмировались с самыми печальными последствиями. Мозг не может напрямую пообщаться с нами, поэтому болевые ощущения — это своего рода предупреждение. Боль заботливо тащит нас к врачу, чтобы выяснить природу своего происхождения», — объяснил специалист.

Классическая боль возникает из повреждения тканей. Рецепторы реагируют на это и неприятные ощущения отправляются по спинному мозгу в голову, пишет портал «Доктор Питер».

Это позволяет организму сформировать поведение, которое направлено на защиту от повреждений. Например, после этого человек не захочет снова трогать горячий противень голыми руками.

При этом психологическая боль также ощущается, но ей предшествуют другие поводы. Например, болезненное расставание может привести к «душевной боли», которая будет «съедать» тело и мысли человека.

Если у человека такие симптомы, но нет какой-то серьезной болезни, то врач может подозревать, что дело в психологических переживаниях.

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