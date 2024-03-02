Норвежскому королю Харальду V поставили кардиостимулятор после госпитализации

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Emilie Holtet

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Операция прошла без осложнений на острове Лангкави.

Норвежский дворец сообщил об установке временного кардиостимулятора королю Харальду V. По предоставленным данным, решение было принято по причине низкой частоты сердечных сокращений у монарха.

В результате операция прошла без осложнений на острове Лангкави. На данный момент король чувствует себя хорошо, однако ему необходим полноценный отдых.

Харальд V был госпитализирован во время отпуска в Малайзии в связи с респираторной инфекцией. 87-летний монарх получил необходимую помощь от местных медицинских работников.

Король взошел на престол в январе 1991 года, заняв место своего отца Улафа. Наследником престола является 50-летний сын монарха Хокон.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему Харальда V госпитализировали в Малайзии.