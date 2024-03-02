Время для рефлексии: китайский гороскоп на неделю с 4 по 10 марта

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На что следует обратить внимание на новой неделе?

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 4 по 10 марта 2024 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Второй месяц — месяц кролика по китайскому календарю — начинается спокойной неделей. Самый позитивный и потенциально продуктивный день будет в субботу.

На этот день можно намечать как можно больше дел. Перенесите визит к врачу с четверга на другие дни из-за звезды болезней.

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Понедельник, 4 марта 2024 года

5-tv.ru

День Огненного Кролика. Последний день месяца тигра по китайскому календарю оказывается спокойным и серым. Он отлично подойдет для уборки, расхламления, очищения от лишнего и ненужного.

Он получает весьма позитивные энергии, хорошие для экзаменов, повышения в должности и саморазвития. Также очень хорош для планирования.

Совет дня: воздерживайтесь от страстей и эмоциональных увлечений. Уменьшите степень личного участия в делах. Это откроет путь для вас. Следуйте своему плану.

Вторник, 5 марта 2024 года

5-tv.ru

День Каменного Дракона. Это негативный день. Он не годится для бурной активности, и особенно земляных и ремонтных работ. Подойдет, тем не менее, для инвестиций, подписания контрактов, сбора долгов.

Совет дня: общайтесь и заводите связи! Ваши усилия принесут щедрые плоды. Сохраняйте сосредоточенность и не упускайте из виду свою цель.

Среда, 6 марта 2024 года

5-tv.ru

День Земляной Змеи. День собирает несколько позитивных звезд и может быть хорош для незначительных ремонтных работ, активной деятельности, отдыха.

Однако совершенно не годится для закладки фундамента, каких-то значительных жизненных шагов. Хороши в такой день путешествия, инвестиционная деятельность, кто-то даже встретит известного человека.

Совет дня: выходите из тени и займитесь активной деятельностью. Мощная творческая энергия будоражит вещи и придает им движение. Держитесь за нее и не теряйте из виду свою цель.

Четверг, 7 марта 2024 года

5-tv.ru

День Стальной Лошади. Средний по энергиям день, годится для рутины, к тому же встречает звезду болезней, и поэтому не подходит для посещения врачей из-за риска получить неточный диагноз или врачебную ошибку.

Совет дня: постоянство, размеренность и стабильность. Настаивайте на своем образе жизни и на тех вещах, которыми вы занимаетесь. Имейте ясный план или направление.

Пятница, 8 марта 2024 года

5-tv.ru

День Золотой Козы. Нейтральный день, подходит для отдыха. В вашем доме, тем не менее, можно провести косметические корректировки экстерьера. Однако для каких-то значительных ремонтных работ его не следует использовать.

Совет дня: уходите от конфликта. Не поддавайтесь гневу или страсти. Ищите покровителей. Не время начинать новые проекты.

Суббота, 9 марта 2024 года

5-tv.ru

День Водной Обезьяны. Хороший день для свадьбы, бизнеса, отлично подходит для начала ремонта, земляных работ, закладки фундамента.

Совет дня: развивайте в себе способности лидера. Слушайте наставников. Идите на риск и преодолевайте препятствия, служите. Люди это оценят.

Воскресенье, 10 марта 2024 года

5-tv.ru

День Водного Петуха. День разрушающий энергии месяца, и совершенно не подходящий для свадьбы, торжеств, ремонтных работ, переездов и других важных дел. В такой день лучше заниматься домашними спокойными делами, наслаждаться отдыхом в выходной день.

Совет дня: достигайте цели через приспособляемость и мягкое, незаметное проникновение. Не берите инициативу на себя. Медленное, но неуклонное продвижение приведет к успеху.

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