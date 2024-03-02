Остановилось сердце? Раскрыты новые подробности смерти звезды «Реальных пацанов» Маркина

Фото: Кадр из сериала «Реальные пацаны», 2010 г

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Друзья решились раскрыть детали случившейся трагедии лишь спустя месяц после утраты.

Друзья раскрыли новые подробности внезапной смерти звезды сериала «Реальные пацаны» Дмитрия Маркина. По предварительным данным, причиной смерти 53-летнего актера театра и кино могла стать остановка сердца, пишет Радио1.

На своей персональной странице в социальных сетях коллега Маркина, Александр Загоскин сообщил, что актера не стало в машине скорой помощи утром. Запустить сердце деятеля культуры врачи не смогли и вынуждены были констатировать смерть. Ранее на проблемы со здоровьем Маркин никогда не жаловался: о том, были ли у него диагнозы, в ближайшем окружении не знают.

Похороны артиста прошли почти через месяц после его кончины. По словам Загоскина, этот момент хорошо отражает личность самого Маркина. Он жил одним днем и не любил строить планов на будущее.

«Паша умер четвертого февраля рано утром в машине скорой помощи. И потом ждал своих похорон до сегодняшнего дня 29.02», − уточнил коллега артиста.

В соцсетях Загоскин предался и воспоминаниям об одной из последних встреч с артистом. Так, по словам артиста, при жизни Маркин всегда отличался сообразительностью и гибкостью ума. Однажды, отдыхая в Турции, актер случайно перепутал свой паспорт с чужим: понимая, что от подмены пострадают сразу два человека, Маркин мастерским броском вернул документ законному владельцу. Отдых был спасен.

«Друг был спасен, а его паспорт проштампован пограничником два раза! Торжество разума и ловкость рук русской артистической школы продолжили отмечать уже на нашей территории! Вот такой он был: артистичный, ироничный и смешной с грустными глазами и ранимой душой», — предался воспоминаниям Загоскин.

Артист окончил актерско-режиссерское отделение Театра-школы Ролана Быкова. Актера узнали зрители в 2000 году по роли буфетчика в фильме «ДМБ». В картине он сыграл вместе с Иваном Охлобыстиным и Станиславом Дужниковым.

Известность он стал приобретать по ролям в таких сериалах как «Склифосовский», «Интерны», «Моя прекрасная няня», «СашаТаня» и «Реальные пацаны». Всего на его творческом пути более 70 фильмов.

Ранее 5-tv.ru, что умер экс-глава правительства СССР Николай Рыжков.