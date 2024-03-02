Пора определяться: Лавров опроверг обвинения Пашиняна в адрес ОДКБ

Фото: STEPHANIE LECOCQ / POOL / ТАСС

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Министр призвал Ереван окончательно определиться в вопросе дальнейшего участия Армении в Организации Договора о коллективной безопасности.

Слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что ОДКБ якобы «бросила Армению в беде», не соответствуют действительности. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на брифинге.

Он напомнил, что на встрече глав МИД стран ОДКБ в Ереване осенью 2022 года был согласован текст мандата миротворцев организации на территории Армении. Документ затем был представлен на утверждение саммита ОДКБ, однако Пашинян, будучи председателем заседания, заявил, что он не устраивает Ереван, потому что ОДКБ не выступило с резким осуждением действий Азербайджана.

Также глава МИД РФ заявил, что Москва ждет окончательного решения Еревана по дальнейшему участию Армении в ОДКБ.

«Мы очень хотели бы, чтобы наши армянские партнеры для себя определились, как они хотят дальше жить и выполнять на взаимной основе те договоренности, которые нас связывают в самых разных интеграционных структурах», — подчеркнул Лавров.

Он также выразил сожаление, что Ереван решил вести линию на ухудшение отношений с Москвой и сделать ставку на внерегиональные страны, которые «обхаживают» Армению, чтобы она порвала связи с Россией. Это не по-союзнически, отметил российский министр.

Тем временем в Армении заявили о готовности к открытию границы с Турцией для граждан третьих стран и полному восстановлению дипломатических связей.

«Мы не видим на сегодняшний день преград для полной нормализации отношений с Турцией, дипломатических отношений, готовы на сегодняшний день к открытию границы», — заявил вице-спикер парламента Армении Рубен Рубинян в интервью CNN Türk.

На сегодня между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Причиной стала поддержка Турцией азербайджанской позиции в карабахском конфликте и ее несогласие с попытками Еревана добиться международного признания геноцида армян в Османской империи.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как премьер-министр Армении Никол Пашинян разъяснил заморозку отношений страны с ОДКБ.