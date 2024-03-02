Уже более 650 тыс. человек стали участниками тестового голосования в Москве

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Участникам предложили ответить всего на один вопрос.

Более 650 тыс. человек уже стали участниками тестового голосования перед выборами в столице. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

«Более 650 тыс. человек уже стали участниками тестового голосования в Москве. В проверке системы цифрового голосования активное участие приняли и члены Общественного штаба», — говорится в сообщении.

Тестовое голосование перед выборами президента России началось 2 марта в 10:00 и продлится до 14:00. Гражданам предложат ответить на вопрос «Нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?». Выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта. Участки будут открыты с 8:00 до 20:00. Проголосовать онлайн на mos.ru можно будет с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта.