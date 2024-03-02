«Атака на Крымский мост»: еще одно немецкое СМИ заявило о подлинности записи беседы офицеров ФРГ

Фото: www.globallookpress.com / David Inderlied

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Почти 40-минутная запись содержит все подробности переговоров высокопоставленных генеров.

Немецкая газета Berliner Zeitung подтвердила подлинность записи беседы офицеров ФРГ, в которой немецкие военные обсуждают атаку на Крымский мост. Издание стало третьим по счету, осветившим эту тему, пишут «Известия».

Согласно опубликованной на странице газеты информации, в распоряжении немецких журналистов появилась сорокаминутная беседа, в которой генералы ВВС обсуждают возможное посягательство на целостность Крымского моста. При этом следов вмешательства искусственного интеллекта замечено не было. Файл с подозрительным содержанием появился в общем доступе примерно в 18 часов и подвергся детальному разбору.

«Когда материал был загружен <…> через несколько минут стало ясно: это не был ни фейк, ни искусственный интеллект. Это была почти 40-минутная запись встречи генералов ВВС высочайшей военной и политической взрывоопасности», — обращается внимание издание.

По мнению немецких журналистов, сам факт появления этой аудиозаписи в публичном поле создает серьезную угрозу в первую очередь для карьеры генералов бундесвера.

Кроме прочего, по информации немецких журналистов, в аудиозаписи упоминается и процесс возможной подготовки презентации для министра обороны Германии Бориса Писториуса. В нейв деталях расписываются возможности немецких дальнобойных ракет Taurus: напомним, изначально немцы держали эти технические характеристики в строгой секретности.

Чуть ранее подлинность аудиозаписи подтвердили также газета BILD и информагентство DPA.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лавров сказал о появлении аудиозаписи переговоров немцев в связи с атакой на Крымский мост.