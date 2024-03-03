«У вас анорексия?» — Волочкова попала под шквал критики из-за фото в образе жар-птицы
Волочкова опубликовала фотографию в образе жар-птицы
Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey
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Фанатов интересует, почему танцовщица так стройна.
Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова поразила поклонников новым образом. Балерина опубликовала фотографию в личном блоге.
«Примерила собственный костюм моей же жар-птицы», — написала Волочкова.
Экс-прима Большого театра на фотографии позирует перед зеркалом в красных одеяниях. Но одежда — не единственная часть образа звезды, еще она подвела глаза черным цветом.
Сама же артистка назвала свой внешний вид «праздником жизни». Многие фанаты поддержали эти слова и начали оставлять положительные комментарии.
«Искренне желаю вам женского счастья»; «Настенька, спасибо вам за такое прекрасное фото… Такая жар-птица может дарить только счастье и приносить удачу», — написали поклонники Волочковой.
При этом были и те, кому образ балерины пришелся не по душе. Одна из подписчиц задала неудобный вопрос звезде, на который так и не получила ответа.
«У вас анорексия?» — спросили у танцовщицы в комментариях.
Ранее 5-tv.ru писал, что Прохор Шаляпин честно ответил на слухи о романе с Волочковой.
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