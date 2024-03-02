Российские военные улучшили положение сразу на трех направлениях в зоне СВО

Фото, видео: Коновалов Алексей / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Активные действия сейчас происходят на купянском, донецком и авдеевском направлениях.

Вооруженные силы России в зоне специальной военной операции улучшили положение, заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение противнику сразу на трех направлениях — на купянском, донецком и авдеевском. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

На донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли лучшие позиции. Кроме того, ВС РФ нанесли поражение формированиям 28-й механизированной, 46-й, 81-й аэромобильных, пятой и 92-й штурмовых бригад Вооруженных сил Украины на территории Донецкой Народной Республики.

Всего противник потерял более 390 военнослужащих, несколько танков и бронированных машин и девять автомобилей.

Также в ходе контрбатарейной борьбы были поражены британская самоходная артиллерийская установка АS-90 и польская САУ Krab. ВСУ потеряли три САУ «Гвоздика», три гаубицы Д-20, буксируемое орудие М119 из США, боевую машину зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50 и станцию радиоэлектронной борьбы.

«Кроме того, уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ», — добавили в ведомстве.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что войска РФ беспилотником «Ланцет» уничтожили словацкую гаубицу Zuzana.