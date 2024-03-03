Хрящи ушей, кусок ребра и часть со лба: тяжелобольная Казьмина вышла в свет с новым носом

Фото: Алиса Казьмина. Instagram* / arshavina_alisia_7

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Алисе Казьминой наконец-то удалось исправить недостатки в своей внешности после болезни

Экс-жена футболиста Аршавина Алиса Казьмина сделала пластику носа, потерянного из-за аутоиммунной болезни. На своей странице в социальных сетях бывшая модель рассказала о том, что делала его в клинике одного известного хирурга. Она отметила, что многие специалисты отказывались делать операцию и ей пришлось объездить большое количество дорогостоящих клиник, как сообщает издание KP.RU.

Теперь Казьминой не нужно скрывать лицо за фильтрами и масками, так как операция прошла успешно, и специалист полностью восстановил контуры носа экс-модели. О своем преображении она рассказала на дне открытых дверей в клинике доктора Агапова.

«Важно, когда врач и пациент объединяются, и врач хочет результата вместе с тобой», — отметила звезда.

Также она добавила, что нос сделан из ее собственных тканей: лоскуты со лба и носогубных складок, а так же хрящи с ушей и часть из ребра как основа для носа.

Последние годы она редко появлялась на публике и вела затворнический образ жизни. Все из-за страшного аутоиммунного заболевания, которое лишило Алису большей части носа. Виной всему также стал тяжелый развод с футболистом Андреем Аршавиным. Ранее звезда сообщала, что ее лицо изуродовал сифилис, которым она заразилась из-за своей матери. Однако поклонники заподозрили у Алисы проблемы с головой на фоне тяжелых событий. В своих проблемах Казьмина также обвиняла бывшую свекровь, которая всеми способами пыталась испортить ей жизнь и лишила жилья.

Экс-супруга Аршавина всегда отличалась своей открытостью и не скрывала подробности о своем здоровье и личной жизни. Это вдохновляло большое количество людей, которые поддерживали ее во время болезни.

Кто такая Алиса Казьмина: факты биографии

Алиса Казьмина. Instagram* / arshavina_alisia_7

Биография Алисы Казьминой довольно интересная. Девушка родилась в Санкт-Петербурге, в обеспеченной семье. С детства мечтала быть медийной личностью, посещать светские вечеринки. В 2005 году Алиса окончила школу журналистики и начала работать по профессии, но вскоре поняла, что это дело ей не по душе. В это же время она знакомится с весьма обеспеченным бизнесменом Алексеем Казьминым. Отношения молодых людей складываются успешно, буквально через несколько месяцев они становятся супругами.

Стоит отметить, что брак просуществовал 10 лет. За это время в семье родилось двое детей. Алиса была домохозяйкой, все свободное время проводила с детьми и мужем. Вскоре ей это надоело, она решила попробовать себя в качестве модели. Хобби превратилось в успешный заработок, и девушку вскоре пригласили в Лондон.

История знакомства

© РИА Новости / Алексей Филиппов

Именно в Лондоне Алиса Казьмина познакомилась с Андреем Аршавиным. На тот момент футболист находился на пике славы и играл за «Арсенал». Как вспоминают молодые люди, с первой же их встречи между ними «вспыхнула искра», они поняли, что не могут жить друг без друга. Но футболиста состоял в гражданском браке с Барановской и имел двоих детей. Отношения между влюбленными продолжались несколько лет. Первой на решительный шаг осмелилась Алиса Казьмина. Она официально рассталась с мужем, перевезла в Лондон детей.

В это же время Юлия Барановская, которая находилась на 4 месяце беременности, узнала об измене мужа и приняла решение уйти от Андрея. Ах, эта свадьба! На Алису Казьмину в социальных сетях и в прессе обрушилась масса критики. Многие осуждали ее за то, что она разбила крепкую семейную пару, которая была эталоном верности и честности для многих россиян. Девушка долго не комментировала свои отношения с известным футболистом. Шло время, в прессе проявилась сенсационная новость о свадьбе Андрея Аршавина и Алисы Казьминой.

Событие состоялось 1 сентября 2016. Торжество решили отмечать в Санкт-Петербурге. На свадьбе присутствовали лишь близкие и родные для молодоженов люди.

Алиса выглядела в этот день как настоящая принцесса: белоснежное платье с глубоким декольте и открытыми плечами подчеркивало стройную фигуру девушки. Длинная фата добавляла нотку романтизма и нежности. Андрей предпочел надеть классический черный смокинг. Свадьба Аршавина и Алисы Казьмина запомнилась многим поклонникам. По их словам, молодожены выглядели прекрасно, чувствовалось, что они по-настоящему любят друг друга.

Через несколько месяцев в семье родилась замечательная девочка. Родители назвали ребенка Есенией. Это необычное имя поразило и удивило публику.

Можно ли простить измену

© РИА Новости / Алексей Филиппов

Казалось, что после свадьбы, Андрей Аршавин и Алиса Казьмина будут жить счастливо и дружно. Но этого не случилось. В октябре 2017 года девушка сообщила в своей социальной сети о том, что подает документы на развод.

Причины этого решения не озвучивались. Спустя полгода сам Андрей дал развернутое интервью, в котором признался в своей измене с некой моделью Екатериной. Он буквально молил о прощении, и Алиса сдалась. Она не раз говорила, что по-настоящему любит Андрея и хочет сохранить семью.

Непростой период в жизни Арашавиных

В последнее время в семье Аршавиных одни неудачи сменяются другими. Кажется, что в их жизни наступила черная полоса. У Андрея совсем не складывается футбольная карьера, талантливый нападающий сейчас играет в казахстанском клубе «Кайрат». Вокруг него постоянно создаются непонятные ситуации. Так, недавно в сеть попало видео, на котором четко видно, как футболист проводит свободное время с моделью Ольгой Семеновой. Подобный ролик не мог не задеть чувства его законной жены. Алиса в социальной сети написала угрозы в адрес Ольги. После чего Семенова подала заявление в прокуратуру с просьбой привлечь Алису к ответственности. А далее — закрутилось, понеслось. И началась болезнь.

История болезни

Алиса Казьмина. Instagram* / arshavina_alisia_7

После развода с Аршавиным Алиса Казьмина оказалась в центре внимания. У девушки увеличилось количество подписчиков, ей активно писали в социальных сетях, приглашали на разнообразные торжества. Около месяца назад фолловеры заметили что-то неладное в ее внешности, а госпитализация стала шоком для поклонников. Фото своей болезни Алиса Казьмина старалась всячески маскировать.

Девушка всегда привлекала внимание своей внешностью, активно публиковала красочные снимки в социальных сетях. Фото сейчас и после пластики значительно отличаются. С течением времени многие заметили, что Алиса стала прятать область носа с подбородком. Она прикрывала их руками или старалась сделать снимки так, чтобы их не было видно. Возникли подозрения в неудачной пластике. В итоге экс-супруга футболиста сдалась.

Она призналась в том, что не болеет по причине неудачного похода к пластическому хирурги, а столкнулась с тяжелой болезнью, задевающей аутоиммунную систему.

Чтобы сохранить жизнь, пришлось пройти через 2 операции. Они оказались необходимы по медицинским показаниям. Красивое лицо было в буквальном смысле искромсано болезнью. Домыслы злых языков она пресекала резко и безоговорочно.

После госпитализации лечащий врач Андрей Звонков всего один раз ответил репортерам. Он рассказал, что есть такой диагноз, как аутоиммунное заболевание, причем спровоцировать его могли различные факторы:

Ангина. Болезнь горла может привести к развитию стафилококка, чужеродного белка, похожего по строению на пептиды соединительных волокон. Такие клетки начинают «истреблять» иммунитет организма, что и приводит к разрушению здоровых тканей.

Некачественная операция по усовершенствованию внешности.

Сама девушка отрицала тот факт, что всему виной работа пластического хирурга. Она посещала исключительно лучших профессионалов, не способных совершить такие оплошности. Алиса жаловалась на сильные боли. Врачи не могли подобрать способ борьбы с патологией. Выставлен диагноз — аутоиммунный некроз лобного участка и пазух решетчатого и клиновидного типа. Происходит быстрое разрушение лицевых и хрящевых тканей, которое остановить не так просто.

Жена Аршавина Алиса Казьмина болезнь не замечала. Возможно, это был собственный психологический барьер. Она стала говорить о проблеме, после того как произошли серьезные изменения в ее внешности. Хирурги настаивали, что у Алисы Казьминой аутоиммунное проявление болезни, причем тяжелой формы. И нужно срочно что-то делать.

Госпитализация, клиника неврозов. Мать

Алиса Казьмина. Instagram* / arshavina_alisia

Медики несколько лет боролись с неизвестным аутоиммунным заболеванием Казьминой, пока не провели большое обследование и не выяснили, что причина ее плохого самочувствия гораздо страшнее, чем казалось изначально.

В разговоре с журналистами экс-жена Аршавина сообщила, что еще лежа в клинике неврозов из-за стресса, начала искать пластического хирурга.

«Просто погибала. У меня была депрессия из-за внешности, огромная потеря веса, почечная недостаточность, разрушение костей», — вспоминала Алиса Казьмина.

Когда достойный врач был найден, началась подготовка к операции. Журналистке предписали курс капельниц для стабилизации состояния и набора веса.

«Чтобы убрать рубцы, требуется жир. Я вызываю приятеля Вячеслава, который работает в скорой. Стоит, смотрит виновато и вдруг признается, что ему звонили — сын Леша, потом мама. Мол, сын интересовался, что нужно сделать, чтобы положить человека в психиатрическую клинику. Слава рассказал, что это возможно только в двух случая: доведение до психоза и нейросифилис. Оказалось, когда Слава ставил мне капельницы, на них и была инфекция. Я сейчас этим больна», — раскрыла свою тайну несчастная.

Алиса Казьмина давно критикует родственников за якобы издевательское отношение. Недавно она забрала двоих младших детей и сбежала из дома. Мама женщины отрицает все обвинения, уверяя, что у экс-супруги Аршавина просто сложный период в жизни. Между тем, последняя не оставляет надежд наказать близких за случившееся. Она активно консультируется с юристами, но команду «действовать» пока не дает.

Наконец, сегодня, после операции и большого периода восстановления, женщина чувствует себя счастливой и надеется на новую жизнь. Поклонники желают ей скорейшего и полного выздоровления.

Ранее 5-tv.ru писал, что известно о таинственном исчезновении Алисы Казьминой

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