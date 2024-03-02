В закрытом режиме: о чем говорили Лавров с коллегой из Словакии в Анталье

Фото: Telegram / Мария Захарова / MariaVladimirovnaZakharova

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Прежде на дипломатическом форуме министр РФ преподал урок НАТО.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров встретился с главой МИД Словакии Юраем Бланаром на полях дипломатического форума в Анталье. Фото с их переговоров опубликовала в Telegram-канале официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.

«Переговоры Сергея Лаврова с главой МИД Словакии», — написала дипломат в подписи к фотографии.

Встреча состоялась в закрытом от прессы режиме в двустороннем формате. Захарова не уточняет, о чем шла речь во время встречи.

Кроме того, Лавров также встретился с коллегой из Киргизии Жээнбеком Кулубаевым. Как указывается на сайте МИД РФ, темами их беседы стали состояние и переспективы отношений двух стран, их взаимодействие в совместных интеграционных объединениях на евразийском пространстве.

Состоялись и переговоры Лаврова с главой МИД Узбекистана Бахтиером Саидовым. Они обсудили некоторые актуальные вопросы отношений Москвы и Ташкента, а также обменялись мнениями по проблемам международной и региональной повестки дня, в том числе сотрудничество в СНГ и ШОС.

Прежде Лавров выступил на Анталийском дипломатическом форуме в Турции, преподав НАТО урок истории. В частности, министр заявил, что Запад с помощью Украины создавал плацдарм нападения на Россию. По словам главы МИД РФ, США и их союзники последовательно создают угрозы безопасности на границе нашей страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что в конце февраля Торговый представитель РФ в Словацкой Республике Сергей Ступарь сообщил о сохранении товарооборота России и Словакии на уровне 4,5 миллиардов евро. По его словам, в условиях европейских санкций, импорт и экспорт сократился значительно, но не полностью исчез.