От одного дня: кому пойдет на пользу новый закон о краткосрочных договорах ОСАГО

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Zurab Javakhadze

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Теперь застраховать свою машину стало гораздо проще.

В России вступил в силу новый закон, согласно которому владельцы авто смогут заключать договоры обязательного страхования автогражданской ответственности в срок от одного дня и до трех месяцев.

Теперь страховать свою машину на долгий срок необязательно — стало возможно оформить полис ОСАГО на период до трех месяцев. Раньше водители заключали договор на один год, причем срок его действия не мог быть менее трех месяцев. Исключения составляли случаи, когда клиенту требовалось ездить на территории РФ с иностранными номерами или было необходимо добраться до места регистрации на приобретенном транспортном средстве.

Со 2 марта краткосрочный договор начнет действовать спустя три дня после его оформления — необходимо будет предоставить страховой компании пакет нужных документов. Такими же останутся механизмы определения ущерба и его возмещения.

Новые изменения окажутся более выгодными и удобными, так как страховщикам разрешено устанавливать пониженные тарифы в зависимости от срока действия договора.

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