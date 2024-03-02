Жертвы жестокости: почему женщины-косметологи сознательно уродуют своих клиенток

Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksey Smyshlyaev; Личный архив Александры Миллер; 5-tv.ru

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В погоне за попытками сохранить красоту любыми способами женщина попадает в лапы хирурга-мясника. Почему так происходит и зачем специалисты сознательно уродуют своих клиенток?

Многие люди, и звезды в том числе, в погоне за красотой готовы тратить не только большие деньги, но и жертвовать своим здоровьем. Никто не предполагает, что очередная пластическая операция может закончиться плачевно и стать причиной смерти. Ситуация приобретает нешуточные масштабы, когда в надежде сохранить красоту и привлекательность любой ценой, женщины ищут бюджетных специалистов без лицензии и профильного образования.

Подобные визиты часто заканчиваются плачевно — при лучшем раскладе клиентка отделается психологической травмой, в худшем случае красота будет утрачена навсегда. Пластическая хирургия знает сотни случае, при которых женщина-пациент теряла узнаваемый облик безвозвратно, причем увечья ей наносили косметологи-женщины.

В беседе с 5-tv.ru сексолог Александра Миллер объяснила, что на самом деле кроется за стремлением клиенток сэкономить в ущерб себе и в чем кроется секрет «косметологических девиаций» у профильных специалистов.

Спрос рождает предложение?

По словам Миллер, на сегодняшний день спрос на специалистов, способных по щелчку пальца привести даже самое уставшее лицо в презентабельный вид, сильно вырос. Женщины хотят платить меньше, но выглядеть с иголочки как раньше. Однако, чаще всего это желание и становится причиной проблем: профессионалы своего дела никогда не согласятся на компромисс в ущерб своему кошельку.

«Вообще сейчас развелось очень много косметологов, у которых руки не из того места растут. Это банальный непрофессионализм и желание обогатиться. Сейчас чуть ли не в каждом доме косметологи и пластические хирурги. У меня есть личный пример: я не так давно переехала, спрашиваю у соседки, есть ли у нас эксперты по красоте. Она такая — да, вот есть в доме, она врач. А потом я послушала еще, и оказалось, что нет у человека никакого образования. Может быть, есть какие-то курсы. А может быть, она раньше работала медсестрой, и теперь ее считают врачом», — рассказала сексолог.

По словам специалиста, в современных реалиях специалисты, желающие вести свою деятельность нелегально, только процветают. Во многом к этому приводит желание клиенток сделать процедуру «быстро и дешево».

«Самое главное, что нужно знать и помнить — сейчас высоко оплачивается работа любых косметологов, потому что препараты можно достать без лишних проблем. Лицензию никто не просит. Получается, что ты можешь даже не арендовывать помещение, колоть практически на дому. Многие женщины готовы на все, чтобы сохранить как можно дольше молодость. В погоне за красотой женщины готовы платить полцены, то есть, хотят сэкономить, и автоматически ставят здоровье под угрозу», — предупредила она.

Отнюдь не все медицинские центры и клиники также способны вызвать доверие, поэтому нередко клиентки идут к косметологам за услугами на дому по рекомендациям. К тому же, прорваться к таким специалистам на процедуру бывает намного проще. Однако разница заключается в том, что в случае, если ситуация выйдет из-под контроля, медицинский центр может стать ответчиком в суде. Предъявить индивидуальному предпринимателю претензии с высокой долей вероятности не получится, рассуждает Миллер.

«Клинике, в случае если что-то идет не так, можно предъявить какие-то претензии. Здесь ты берешь полную ответственность на себя. Даже если судиться с соседкой, то что ты высудишь? Здесь банально, девочки посмотрели, что индустрия красоты набирает обороты. И маникюр, и косметология сейчас в цене, поэтому горе-специалисты стараются не институты заканчивать, а идут на такие вот курсы. Это очень высокооплачиваемая, но очень опасная работа с последствиями», — предупредила она.

Зачем мясники уродуют своих клиентов?

В медицинской практике существуют абсолютно реальные случаи, при которых профильные специалисты сознательно ухудшают облик своего клиента, чтобы тот выглядел хуже. Как отмечает Александра Миллер, такое поведение говорит о серьезных психологических отклонениях специалиста. В случае, если они будут диагностированы, человек, по всем правилам, должен быть отстранен от работы с людьми.

Впрочем, проверять своих сотрудников на вменяемость соглашается даже не каждая вторая и не третья клиника. Причем статистически такими «оплошностями» отличаются именно женщины-косметологи, и этому есть прозаичное объяснение.

«Если мы говорим о нездоровом человеке, то косметологи уродуют своих клиенток из-за большой женской конкуренции. Она вытесняет здравый рассудок и заодно здравый смысл. Но опять же, здесь должна быть мощная патология. Как минимум, это шизофрения и ОКР. Навязчивые мысли, что она одна должна остаться такая красивая», — прояснила Миллер.

Нередко врачи-косметологи могут страдать нарциссическим расстройством, проявляющимся как следствие особенностей воспитания в детстве, продолжает сексолог. Причем если люди других профессий с такими особенностями психики не всегда способны нанести вред окружающим, то у косметологов и пластических хирургов есть «доступ к телу».

«Здесь подключается еще нарциссический синдром, когда человеке не ценили, не хвалили. Как правило, тут фигура папы выступает главенствующей, потому что для формирования женской самооценки очень важен папа. Если папа говорил в детстве, какая она красивая (причем совершенно неважно, какая она была на самом деле), такая девочка вырастает со здоровой самооценкой. Такая самооценка всегда лучше, чем перегибы», — прояснила Александра Миллер.

По уверениям специалиста, нарциссы всегда страдают от того, что их недооценили, недохвалили.

«Им не хочется, чтоб кто-то хвалил других женщин. Особенно их это ранит, если кто-то при нарциссе делает комплимент другим людям», — раскрыла сексолог главный признак людей с расстройствами нарциссического спектра.

Смертельная красота

Одним из самых громких случаев кощунства женщины-косметолога стал инцидент с пациенткой из Москвы. Женщина обратилась за помощью к Наталье Коростелевой, которая восемь лет оказывала услуги на дому — в однушке прямо в центре столицы. Всего жертвами халатности Коростелевой и двух ее помощниц стали 500 женщин, 19 из них получили «неизгладимые изменения лица и психологические травмы».

Следствию удалось выяснить, что горе-косметолог не получила официальной лицензии на оказание профильных услуг, а помощницы Натальи устраивались к ней на работу по поддельным дипломам.

Как удалось установить следователям, необходимого регистрационного удостоверения не имели и препараты, которые использовались лже-косметологами. Все они фасовались по шприцам перед началом приема «из неустановленных емкостей в неприспособленном для этого помещении». Вместо сертифицированных препаратов женщинам вкалывали биополимер, который не используется в косметологии. При его использовании лицо превращается в камень, мышцы теряют подвижность.

Прогремела на всю страну и жутчайшая по своей сути история косметолога под кодовым именем «мясник из Интернета». Емельян Брауде, не имея профильного образования, передает свои знания последователям. Причем делает это в условиях, даже отдаленно не похожих на стерильные.

От рук последователей Брауде пострадало несколько десятков женщин, а пластические хирурги с высшим образованием бьют тревогу: косметолог продолжает заманивать в свои сети наивных клиентов, ставя под угрозу их жизнь и здоровье.

«Человек решил заниматься косметологией. Они и говорили, что каждый может, не надо быть врачом, чтобы стать мастером в этом в этой сфере, приглашали в закрытую группу, тогда это были группы в мессенджерах. Люди оплачивали определенную сумму, делали вступительный взнос, за эти деньги проводились различные мастер-классы, проводилось обучение. В последующем все перешли в онлайн», — рассказывает врач-дерматолог Юлия Казанцева в эфире федерального ТВ.

За свои услуги Брауде берет пятнадцать тысяч рублей — именно в такую сумму он оценил свои профессиональные знания, способные свести в могилу даже здорового человека.

И такие случаи были. В Москве при странных обстоятельствах в центре красоты и здоровья скончалась 30-летняя Элина Бабичева. Женщина умерла в косметологическом кабинете: и друзья, и знакомые отговаривали Элину обращаться к специалистам того самого учреждения, но погибшая их не послушала.

Сердце девушки остановилось 14 июля во время посещения частного косметического кабинета. Родственники сразу заявили, что виной всему уколы красоты, которые регулярно делала женщина. Но косметолог Юлия Качан пошла в отказ, заверив, что в тот день делала пациентке только массаж лица.

Медсестра, помогавшая Качан в тот роковой вечер, впрочем, дала совсем иные показания. Так, по ее словам, погибшей оказали весь возможный спектр услуг, а в кабинете косметолога не было средств реанимации.

«Видать, не оказали помощь. Нет у нас реанимации, конечно. Она (косметолог) снимает свое помещение. Чем она там в своем кабинете занимается, мы не знаем. У нас своя работа, у нее своя работа. Она косметолог и все. У нас есть начальство, которое с ней заключало договор. Мы к ней никакого отношения не имеем. Она пришла. К ней пришли пациенты. Она их обслужила. Они ушли, она ушла. Все. Работала около полугода. Пациентов мало», — рассказала она журналистам РЕН ТВ.

Спустя несколько месяцев Юлии Качан предъявили обвинения. Тогда же выяснилось, что косметолог не имела профильного образования. За два года до инцидента девушка открыла частный косметический кабинет. В списке услуг были так называемые уколы красоты — ботокс. Клиенток Юля искала в социальных сетях, но сразу после ЧП с пациенткой все группы и аккаунты были удалены.

Ранее 5-tv.ru писал, что известно о «секте серых косметологов» Емельяна Брауде.