Минус одна: войска РФ беспилотником «Ланцет» уничтожили словацкую гаубицу Zuzana

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / ДМИТРИЙ_КОРОТАЕВ; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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После точного попадания воспламенились пороховые заряды.

Российские операторы БПЛА группировки войск «Днепр» уничтожили самоходную артиллерийскую установку Zuzana словацкого производства. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что наши бойцы выявили позицию 155-ти миллиметровой гаубицы. Боевики ВСУ с ее помощью обстреливали позиции войск РФ. После координаты были переданы операторам БПЛА «Ланцет».

«Точным ударом БПЛА словацкая гаубица была уничтожена», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что после попадания в гаубицу воспламенились пороховые заряды. В результате этого сдетонировали снаряды и оружие ВСУ было уничтожено.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские Су-35С лишили самолеты ВСУ возможности взлетать с аэродромов.

Боевые вылеты летчики совершают в любое время и при всех погодных условиях.