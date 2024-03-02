«Новая страница»: в Турции рассказали, что ожидают от визита Путина

Журналист Четин: Путин может организовать встречу Эрдогана и Асада в Москве

Фото: © РИА Новости / Алексей Дружинин

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Когда состоится поездка?

Президент России Владимир Путин может в ходе визита в Анкару обсудить организацию встречи в Москве лидеров Турции и Сирии Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада. Об этом написал журналист телеканала Habertürk Четинер Четин на странице в соцсети X.

«Путин скоро приедет в Турцию, чтобы организовать встречу Х. Б. Эрдогана и Башара Асада в Москве и определить дату», — написал он.

Четин добавил, что сейчас в отношениях Турции и Сирии «открывается новая страница». На фоне дискуссий на дипломатическом форуме в Анталье кулуарная дипломатия решительно пытается урегулировать иные вопросы.

В начале февраля сообщалось, что Анкара рассчитывает на визит Путина в Турцию в ближайшее время. Глава турецкого МИД Хакан Фидан поделился, что деловая беседа президента России с коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом будет включать в себя обсуждения актуальных двусторонних и международных тем, в том числе, события в Сирии и конфликт в секторе Газа.

Ранее 5-tv.ru писал, что представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о подготовке визита Путина в Турцию. По его словам, поездка состоится в обозримом будущем.