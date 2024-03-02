Мэр Москвы рассказал, как людей с инвалидностью готовят к самостоятельной жизни

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

Программа обучения в центре рассчитана в среднем на пять лет. Однако специалисты учитывают индивидуальные особенности и пожелания каждого студента и регулярно ее корректируют.

Специалисты центра сопровождаемого проживания «Гурьевский» уже три года помогают молодым людям с ментальными особенностями. О работе учреждения в своем блоге написал Сергей Собянин.

В Москве действует новый стандарт поддержки людей с ментальными особенностями, а также модернизируют дома-интернаты, где на смену контролю и гиперопеке приходит поддержка и самостоятельность, а вынужденная изоляция сменяется интеграцией в общество, вовлечением в интересную и полезную деятельность.

«Флагманом таких изменений стал центр сопровождаемого проживания „Гурьевский“. Его специалисты уже три года успешно работают с молодыми людьми с инвалидностью — выпускниками центров содействия семейному воспитанию и социальных домов, опираясь на главные принципы нового стандарта: „самостоятельности столько, сколько возможно“, „помощи столько, сколько необходимо“ и „сегодня помощи меньше, чем вчера“. Так постепенно и в нужный момент сокращается уровень поддержки и в тоже время растет самостоятельность молодых людей и их готовность принять на себя ответственность за собственные судьбы», — написал Сергей Собянин.

Даже внешне центр не имеет ничего общего со своими предшественниками — психоневрологическими интернатами закрытого типа. Он похож на студенческое общежитие. Предусмотрено два жилых корпуса для сопровождаемого проживания и девять тренировочных квартир для стажировки в обычных многоквартирных домах. При этом значительная часть жизни постояльцев проходит вне центра. Воспитанники адаптируются к городской среде и готовятся к самостоятельности на работе или во время учебы.

Программа обучения в «Гурьевском» рассчитана в среднем на пять лет. Однако специалисты учитывают индивидуальные особенности и пожелания каждого студента и регулярно ее корректируют. Благодаря этому многие завершают обучение досрочно — за три года выпустились уже 30 студентов.

В настоящее время программу центра осваивают 133 человека, девять из них уже переехали в тренировочные квартиры, больше половины работают. Примерно треть студентов получают среднее или среднее специальное образование. Многие посещают творческие мастерские некоммерческих организаций.

Студенты центра активно занимаются спортом. В «Гурьевском» создана команда по специальному хоккею Pride, которая входит в лигу адаптивного хоккея России. В 2023 году спортсмены центра «Гурьевский» провели два турнира для инклюзивных команд из пяти городов.

Кроме того, воспитанники центра много путешествуют. Так, они покорили самую красивую вершину Скалистого хребта в Ингушетии — гору Мят-Лоам, поднявшись на 3003 метра, а также побывали в 100-километровом пешем походе по Сахалину.

Центр «Гурьевский» помогает адаптироваться не только своим студентам. Разработанные специалистами курсы программы «АдаптСервис» могут пройти ребята из других социальных домов и центров содействия семейному воспитанию, работники социальной сферы, а также горожане с ментальными особенностями, проживающие в семьях.

«Тренировки проходят по принципу „от жизненной ситуации к учебной“: молодые люди учатся тому, что им точно пригодится, — планировать бюджет, ориентироваться в городской среде, вести домашнее хозяйство, жить в обычном многоквартирном доме. За год подготовку по программе прошли почти 70 москвичей», — добавил Мэр Москвы.

Помимо этого, специалисты центра активно делятся успешным опытом и практиками с коллегами из регионов. В прошлом году они провели первую межрегиональную конференцию «Матрица позитивных изменений жизни молодых людей с ментальными особенностями». В ней приняли участие 193 специалиста из 38 регионов.

По словам Сергея Собянина, жизнь людей с ментальными особенностями может и должна быть содержательной и интересной, а Москва должна стать городом, где этот принцип реализуется лучше всего.