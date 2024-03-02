Житель Киева больше 3 лет продавал яд, от которого умерли минимум 133 британца

BBC: украинец снабжал британцев ядом, от которого погибли более 130 человек

Фото: www.globallookpress.com / Manfred Bail

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Мужчина отправлял в королевство по пять посылок с химикатом в неделю.

Житель Киева Леонид Закутенко продавал через интернет яд, от которого в Великобритании могли умереть минимум 130 человек. Об этом сообщает «Би-Би-Си».

«Таинственный торговец поставлял химическое вещество, обычно используемое для самоубийств по всему миру, из столицы Украины. Он причастен по меньшей мере к 130 смертям в Великобритании», — говорится в посте.

На украинца удалось выйти через подставное лицо, сделав у него заказ на онлайн-форуме. Выяснилось, что Закутенко отправлял в Британию по пять посылок с химикатом в неделю. Занимался он таким «бизнесом» с ноября 2020 года.

При этом следует отметить, что яд можно легально купить в Британии. Однако перед продажей поставщики в королевстве должны удостовериться в законных целях применения химиката.

Согласно публикации, Закутенко продавал то же вещество, что и канадец Кеннет Лоу, которому в декабре 2023 году предъявили обвинение в 14 убийствах.

По данным профессора Амриты Аглувалии, которая проводила анализ крови погибших британцев, от вдыхания этого вещества могли умереть с 2019 года минимум 133 человека.

Журналисты «Би-Би-Си» пытались пообщаться с Закутенко, однако тот только отмахивался от их вопросов. Он говорил, что утверждения про продажу яда являются ложью. О случившемся уже предупреждены власти Украины и Великобритании.

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