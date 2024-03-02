Беглов подтвердил отсутствие пострадавших при взрыве в Петеребурге

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

ЧП произошло рано утром 2 марта в двух жилых домах.

В результате взрыва в двух жилых домах в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга никто не пострадал. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

«Жертв нет. Частично пострадало остекление балконов двух домов. Жители пострадавших квартир эвакуированы», — написал он.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники МЧС и силовых ведомств. Сам Беглов возглавил оперативный штаб. В первую очередь сейчас планируется оценить характер повреждений для оказания необходимой помощи петербуржцам.

Появились кадры с места взрыва в Санкт-Петербурге

Ранее 5-tv.ru писал, что в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Порядка 100 человек эвакуировали из поврежденных зданий. Сообщалось вместе с тем об отсутствии пострадавших.