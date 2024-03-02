Фото: Ягодкин Дмитрий / ТАСС

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Армия Украины потеряла при этом около десяти боевиков.

Семь бойцов штурмового отряда 394-го полка пятой общевойсковой армии группировки войск «Восток» ВС России взяли крупный опорный пункт Вооруженных сил Украины и ликвидировали восьмерых боевиков. Бой шел под Угледаром Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил командир штурмового отряда с позывным «Саваль».

«Нас была группа в составе семи человек. Дерзко мы зашли туда (на позицию ВСУ — Прим. ред.), их было порядка 15 человек… Ну парни [наши] молодцы, зашли», — перелает ТАСС его слова.

Как рассказал командир, у украинских боевиков были два пулемета и автоматический гранатомет. С их помощью противник стал отстреливаться от штурмовиков ВС РФ. В дальнейшем же ВСУ безуспешно пытались вернуть утраченные позиции.

«В итоге с их стороны восемь человек погибших, с нашей — один раненый», — добавил «Саваль».

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что десантники армии России заняли опорные пункты ВСУ у Вербового. Боевики были обескуражены внезапностью и быстротой действий наших солдат.