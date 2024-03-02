Десантники армии России заняли опорные пункты ВСУ у Вербового

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Боевики были обескуражены внезапностью и быстротой действий наших солдат.

Новороссийские десантники заняли опорный пункт ВСУ у Вербового и захватили в плен несколько боевиков. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В ходе одного из боев у данного населенного пункта, штурмовые группы кубанских и ставропольских десантников вплотную подобрались к оборонительным позициям противника и забросали блиндажи, в которых укрывались украинские боевики, ручными осколочными гранатами и завершили их зачистку огнем из стрелкового оружия», — говорится в сообщении.

Боевики ВСУ были обескуражены внезапностью и быстротой действий солдат армии России, вследствие чего не смогли оказать достойного сопротивления, подчеркнули в министерстве. В итоге несколько националистов были взяты в плен, а оказавшие сопротивление были ликвидированы.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Зеленский допустил потерю контроля ВСУ над Харьковом.