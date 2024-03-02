Фото: www.globallookpress.com / Anastasiia Smolienko

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Американские налогоплательщики, говорит он, не обязаны «содержать коррумпированное украинское правительство».

Украине следует «оставить» России Крым, Луганск и Донецк и завершить конфликт. Об этом заявил основатель ЧВК Blackwater Эрик Принс.

«Все, что сейчас делает Украина, — она уничтожает себя демографически. Пусть у них (России — Прим. ред.) останется Крым, Донецк, Луганск — что бы то ни было», — сказал он в эфире YouTube-канала PBD Podcast.

Запад, считает Принс, не будет вести боевые действия с Россией. А Незалежная только истощает себя в ходе конфликта.

Американские налогоплательщики, по мнению основателя Blackwater, не обязаны «содержать коррумпированное украинское правительство и государство».

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Зеленский допустил потерю контроля ВСУ над Харьковом.