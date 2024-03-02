«Вот и все! Еду домой»: Костенко объявила о важных переменах в жизни

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Жена футболиста Дмитрия Тарасова недавно родила четвертого ребенка, а теперь решила уделить время себе.

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова, модель Анастасия Костенко сумела наконец поставить точку в важном для нее вопросе — она получила диплом. Вместе с благоверным и новорожденным сыном она посетила церемонию вручения аттестатов в школе кино и телевидения, забрав свой документ.

Звезда дважды начинала учебу, но так и не доводила дело до конца. В третий раз, как можно понять, она достигла своей цели.

Костенко ездила на уроки на протяжении всей беременности вплоть до родов. С долгожданным документом об окончании обучения она надеется воплотить мечту и построить карьеру телеведущей.

«Вот и все! Диплом в руках, малыш на руках. Еду домой с улыбкой до ушей и одновременно грустью на душе. Это были классные месяцы (а для меня даже годы) обучения», — поделилась Костенко в личном блоге.

Модель активно воплощает в жизнь и мечту Тарасова о большой семье. Она родила ему двух дочерей и двух сыновей с совсем небольшой разницей в возрасте.

После появления на свет младшего, как призналась многодетная мама, случилось то, чего она боялась больше всего. Она по-настоящему почувствовала, что такое послеродовая депрессия.

Ранее 5-tv.ru писал, что врачи нашли у Тарасова серьезную болезнь.