Всегда может сорваться: как Кудрявцевой спасти Макарова от алкоголизма

Фото: Instagram* / igor_makarov25

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Знаменитость решила не бросать супруга — вместо развода она предложила ему поехать в «санаторий».

Телеведущая Лера Кудрявцева, которая в январе собиралась разводиться с хоккеистом Игорем Макаровым, решила дать их десятилетнему браку второй шанс. Причиной конфликта была алкогольная зависимость спортсмена, о чем честно заявила сама звезда.

У Макарова, в отличие от жены, в последние годы дела идут не очень гладко. С карьерой проблемы, главный добытчик в доме не он, а Кудрявцева.

Тяга к спиртному, можно предположить, перешла некую черту, из-за чего появился риск потерять семью. Поэтому шанс, который дала ему супруга, он решил не упускать, поехав в «санаторий».

«Отправила всю семью на лечение. Машу — в санаторий с няней (Сочи). Маму — в санаторий (Подмосковье). Муж — тоже в „санатории“. Всех лечить! Всех лечить!» — недавно написала Кудрявцева в Telegram-канале.

Нарколог Алексей Казанцев рассказал Woman.ru, сможет ли знаменитость «вытянуть мужа из стакана». По его мнению, алкоголизм — это на всю жизнь, надеяться на полное выздоровление не стоит.

Зависимый может 20 лет вести трезвую жизнь, а потом одна рюмка сведет к нулю все его усилия. Так что контролировать ситуацию придется постоянно, а перед этим необходимы длительное лечение, работа с психологом, наставничество уже завязавших людей.

«С самой Лерой тоже надо будет работать, раз она не хочет разводиться. Часто зависимые бросают, а созависимые им регулярно напоминают. Теперь нужно по-максимуму ограничивать алкоголь в доме, чтобы у человека не было соблазна. В таком случае проблема корректируется», — сказал врач.

Казанцев подчеркнул, что проблема может вернуться в любой момент. Сколько бы лет ни прошло, риск уйти в запой всегда на горизонте — с зависимым мужем Кудрявцевой всегда придется быть осторожной.

Ранее 5-tv.ru писал, что прикованная к больничной койке Кудрявцева обратилась к фанатам.

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