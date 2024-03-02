В Германии инициировали проверку после перехвата сообщений немецких ВВС

Фото: www.globallookpress.com / Christoph Hardt, via www.imago-i

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Ее проведет Федеральное ведомство военной контрразведки.

Минобороны Германии инициировало проверку по факту возможного перехвата сообщений немецких ВВС по поводу поставок ракет Taurus на Украину для ударов по Крымскому мосту. Об этом сообщило агентство DPA.

Представитель ведомства пояснил, что проверку проведет Федеральное ведомство военной контрразведки. Власти Германии еще не признали подлинность перехваченного разговора, однако, судя по запланированной проверке, они озабочены фактом утечки.

Газета Bild пишет, что многое указывает на то, что утекшая запись разговора является подлинной. Разговор, как предполагается, мог состояться в рамках подготовки к брифингу правительства.

Возможность ударов по Крымскому мосту обсуждали высокопоставленные сотрудники Бундесвера. В беседе, которая, по некоторым данным, состоялась 19 февраля, принимали участие начальник отдела операций и учений командования ВВС Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования Бундесвера Фенске и Фроштедте.

Ранее 5-tv.ru писал, что два влиятельных европейских политика — канцлер Германии Олаф Шольц и французский президент Эммануэль Макрон — окончательно рассорились из-за Украины. Первый не хочет провоцировать Третью мировую, а второй готов бросить в топку конфликта все — даже свою армию.