Как определить судьбу человека по косточкам на руках

Фото: www.globallookpress.com / Amelie Sachs; 5-tv.ru

Хиромант объяснила, что могут сказать пястные кости об их обладателе.

Поверхности так называемых пястных костей многое говорят о человеке и его судьбе. Таким профессиональным секретом поделилась в беседе с 5-tv.ru хиромант и таролог Галина Янко.

Эти части кисти хорошо видны при сжимании кулака. Так, пястная кость основания мизинца говорит о нраве обладателя руки: мягкий выступ — аналогичный характер.

Пястная кость безымянного пальца отвечает за благополучие. Если она неплотная, это указывает на проблемы человека в материальной сфере.

Пястная кость среднего пальца может быть показателем силы, стабильности, удачи. У успешного человека эта кость крепкая и выпирает относительно своих соседей.

«Четвертая косточка — указательный палец — показывает, как пройдет ваша судьба, сколько у вас будет браков. Если она выпирает, но меньше, чем предыдущая косточка, значит, у вас будет один брак — „семейная“ косточка благополучная», — говорит хиромант.

Наконец, пястная кость большого пальца показывает срок жизни его обладателя. Чем сильнее кость и чем глубже она посажена, тем дольше человек проживет.

При этом специалист отмечает, что все прогнозы на тему настоящего и будущего, исходя из строений рук, делаются индивидуально с учетом многих особенностей человеческой кисти.