Какие неочевидные симптомы могут на самом деле указывать на инфаркт

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На что стоит обратить особое внимание?

Ученые рассказали о признаках инфаркта, которые могут быть связаны с внезапно появившимися проблемами с желудочно-кишечным трактом, сообщил портал «МедикФорум». Если вы находитесь в группе риска, стоит обратить внимание на боль в животе.

Такой симптом может возникать во время сердечного приступа, так как органу становится тяжело качать кровь. А сам болевой синдром в области живота вызван поражением нижней стенки сердечной мышцы.

Также среди признаков инфаркта могут быть вздутие живота, несварение желудка, тошнота и рвота. Часто такие симптомы встречаются среди женщин, которые пережили приступ без его классических проявлений: затрудненного дыхания, нарушений ритма сердца, спутанного сознания, сдавливающей боли за грудиной.

Компетентные специалисты предупредили, что существует абдоминальная форма недуга, при которой наблюдается боль в части живота под ложечкой и со стороны правого подреберья.