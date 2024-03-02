Что скрывает королевская семья? Миддлтон заперлась в коттедже Аделаида

Фото: www.globallookpress.com / I-Images

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В январе принцесса перенесла хирургическое вмешательство, но так до сих пор и не вышла в свет.

Кейт Миддлтон все еще восстанавливается после операции на брюшной полости, которую перенесла в январе. Как рассказала GB News королевский биограф Кэти Николл, принцесса Уэльская «не торопится» покидать коттедж Аделаида в Виндзоре, где постоянно находится с тех пор.

Миддлтон, как официально сообщалось прежде, планирует приступить к работе до весны. По мнению Николл, вскоре та может сделать публичное заявление о своем состоянии.

Букингемский дворец скрывает информацию о недуге принцессы. Единственное, что рассказали его представители — операция была проведена на брюшной полости.

Тем не менее, королевские эксперты заявляют, что в приоритете у Миддлтон — «скорее поправиться ради своей семьи и обязанностей, которые ее ждут впереди». Последним мероприятием принцессы Уэльской перед операцией стала прогулка на рождественскую церковную службу в компании короля Чарльза III и королевы Камиллы.

Из-за этого подданные начали задуматься об истинном местонахождении принцессы после выписки из больницы. Но представитель Миддлтон опроверг слухи о ее состоянии после того, как фраза «Где Кейт?» стала трендом в соцсети X.

«В январе Кенсингтонский дворец разъяснил сроки выздоровления принцессы, и мы будем предоставлять только существенные обновления. Эта инструкция остается в силе», — заявил он.

Она вряд ли вернется к общественным обязанностям до Пасхи. В период реабилитации семья поможет принцу Уильяму заботиться о детях.

Ранее 5-tv.ru писал, что в королевской семье не все в порядке. Уже два месяца никто не может понять, что на самом деле с Миддлтон, а принц Уильям только подогревает слухи об осложнениях после операции жены.