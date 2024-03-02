«Бровей не хватает»: Самойлова посмеялась из-за «ниточек» над глазами у дочери

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Знаменитость уже родила четверых наследников, но и ей бывает трудно с детьми.

Жена рэпера Джигана, блогер Оксана Самойлова рассказала в личном блоге о наболевшем. Старшая дочь Ариела, которой летом исполнится 13 лет, стала приносить немало хлопот.

Всего у звездной пары три дочери и маленький сын, поэтому заниматься только одним бунтующим подростком невозможно. Ариела регулярно спорит с мамой, экспериментирует со своим внешним видом, чем порой загоняет в тупик.

Накануне Самойлова побывала на ее школьном мероприятии. После него знаменитость поделилась совместным фото.

«Бровей не хватает, конечно. Но я просто жду, когда это пройдет, и люблю очень», — подписала снимок блогер.

Старшая дочь, судя по всему, внимательно следит за модными течениями. Она любит наряжаться, пользуется косметикой и пробует первые преображения.

Например, девочка теперь носит «брови-ниточки» — тренд 2024 года. Мама практически отсутствующих бровей не понимает, так как все еще носит яркие и широкие — как было модно еще совсем недавно — однако не заставляет Ариелу жить ее представлениями о красоте.

Оксана Самойлова со старшей дочкой Ариелой. Instagram* / samoylovaoxana

Настоящие проблемы, впрочем, возникают не из-за разных вкусов. Общение между мамой и дочерью стало напряженным вообще — о чем бы ни шла речь.

Как пожаловалась Самойлова, споры возникают часто, на ее поступки девочка реагирует свойственным подростку раздражением. А опыта и умения сглаживать ситуацию у блогера пока нет: она, хоть и родила четверых детей, столкнулась с этим пока только в случае с Ариелой.

«Я не могу, мне так с ней сложно! Ну и ей со мной, наверно, тоже сложно, потому что я же еще не умею как следует быть мамой подростка. Я сейчас снимала сторис, потом она такая: „Мама, что ты меня позоришь?“. Кошмар, в смысле „позоришь“? Чем? В общем, дети-подростки — это очень, очень, очень тяжело», — заключила Самойлова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Самойловой и Джигану пришлось перевезти детей из роскошного огромного особняка в дом, что в четыре раза меньше.

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