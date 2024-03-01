Живущая в глухой деревне мать Самбурской трогательно поздравила дочь с днем рождения

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Звезда в прошлом обвиняла родителей в насилии и говорила, что чужие люди ей ближе семьи, но в день 37-летия вспомнила о родительнице.

Актриса, певица и телеведущая Настасья Самбурская празднует 37-й день рождения. В личном блоге она активно публикует поздравления от коллег и близких, хотя праздник решила не устраивать — отмечает «сама с собой».

Среди всех добрых пожеланий, которыми похвасталась именинница, нашлось место и открытке от мамы. Родительница живет в Саратовской области, дочери она почему-то прислала фото своей собаки, которое подписала так: «С днем рождения».

Самбурскую это позабавило, и она поделилась кадром с подписчиками. Стоит отметить, что в прошлом селебрити крайне нелестно высказывалась о матери.

В интервью она честно и со слезами на глазах рассказывала об отношениях с родственниками. Например, о чрезвычайной бедности, в которой выросла, а также о домашнем насилии.

Настасья Самбурская посмеялась над открыткой от матери. Instagram* / samburskaya

«Мне дали тридцать рублей (на школьный выпускной). Я сейчас заплачу даже… Я купила какую-то майку в какую-то блестку. Она тут же поползла у меня, я ее зашила, надела какие-то старые штаны и тапки. Вот, собственно, и пришла. Денег мне не дали на выпускной, я просто потусовалась на торжественной части, а уже там пить-есть — я с ними не пила и не ела», — вспоминала Самбурская.

Из-за родителей актриса и сама всегда боялась стать мамой. Самым страшным ей казалось будущее ребенка, похожее на ее прошлое.

Отец жестоко бил ее за любой проступок. Он никогда не поучал и не разговаривал о проблемах, просто лупил за все подряд.

А мама смотрела и ничего с этим не делала. Ей, к слову, тоже больно доставалось от мужа — развелись родители Самбурской, когда она уже переехала в Москву.

«Меня били. Я злилась. А они еще сильнее били. А я с каждым разом все больше и больше выпендривалась… Я не общаюсь с родственниками. Чужие люди мне гораздо ближе. К ним я побегу, а семья — это последние люди на планете, которым я позвоню. Потому что у меня с ними вообще ничего общего нет. Я отпустила это. Пожалуйста, только не трогайте меня», — признавалась актриса.

По словам Самбурской, родственники все равно периодически напоминают о себе, раз в год да позвонят. Но заставить себя полюбить их она уже не сможет.

Артистка рада, что теперь у нее есть возможность самой выбирать, с кем общаться, а о ком постараться забыть. Когда-то она помогала родителям деньгами, потом перестала.

Купила маме дом, больше, уверена она, ничего не должна. С родным братом Самбурская даже не разговаривает, так как он «вообще конченый».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему бывшие коллеги по «Универу» Станислав Ярушин и Анна Хилькевич смеются над Самбурской.

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