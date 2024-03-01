Слабонервным не читать: ребенок попал под электричку в Подмосковье

Электричка сбила двух взрослых и ребенка в подмосковном Орехово-Зуево

Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Пока что устанавливаются причины произошедшего.

Электричка сбила мужчину, женщину и ребенка в подмосковном Орехово-Зуево. Все потерпевшие остались живы. Об этом сообщил источник агентства ТАСС в правоохранительных органах.

«На станции Крутое Московской железной дороги электропоезд сбил трех человек — мужчину, женщину и ребенка», — рассказал он.

По предварительным данным, все выжили, но женщина находится в тяжелом состоянии. Ее достали прямо из-под электропоезда.

Московская межрегиональная транспортная прокуратора отметила в Telegram-канале, что людей сбила электричка, которая следовала по маршруту Петушки — Москва. Пока что устанавливаются причины произошедшего.

Также организована проверка по соблюдению правил законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что два поезда столкнулись в Челябинской области.