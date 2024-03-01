Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко

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Им может грозить пожизненное заключение.

Двух подозреваемых в госизмене арестовали в Москве по решению Мещанского суда. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Дополнительных сведений о фигурантах и сути дел в настоящее время нет. Дела обоих подозреваемых рассматриваются в закрытом режиме, по статье УК «Государственная измена» им может грозить пожизненное заключение.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Хабаровске силовики пресекли деятельность пособника украинских спецслужб. Так, сотрудники ФСБ задержали мужчину, который собирал сведения о российских военных-участниках спецоперации на Украине и радиочастотах, которые использует Минобороны.

Также установлено, что задержанный по поручению иностранной спецслужбы планировал физическое уничтожение военнослужащих воинских частей, дислоцированных на территории Хабаровского края. В отношении него возбуждено уголовное дело о госизмене.