Минюст внес писательницу Улицкую* в реестр иноагентов
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Фото: Бок Андрей / ТАСС
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Что известно о решении министерства?
Писательница Людмила Улицкая* внесена в реестр иноагентов. Об этом сообщили в Минюсте России.
По данным ведомства, она проживает за пределами России. Улицкая, помимо этого, участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иноагентами и иностранными СМИ, а также выступала против СВО.
В реестр на аналогичных основаниях также внесены режиссер Илья Хржановский* и публицист Сергей Медведев*.
Ранее 5-tv.ru писал, что Госдума приняла в третьем чтении законопроект о запрете размещать рекламу на информационных ресурсах иностранных агентов.
В частности, россиянам и компаниям в России запрещается размещать рекламу на всех информационных ресурсов иноагентов. Еще нельзя рекламировать такие ресурсы в СМИ, их сообщениях и материалах в информационно-телекоммуникационных сетях.
* признаны иностранными агентами на территории России.