«Они отстали на 15 лет»: почему американцы так завидуют нашим «Цирконам»

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Комплекс уверенно обгоняет конкурентов по всем параметрам.

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец рассказал про особенности и преимущества российского гиперзвукового ракетного комплекса (РК) «Циркон». Вооружение размещают на фрегатах и атомных подводных лодках, пишет «Радио 1».

«"Циркон» — новейшая противокорабельная ракета. Она была принятая на вооружение только в 2023 году. Сейчас она занимает место в боевом строю военно-морского флота (ВМФ) и размещается на фрегатах, атомных подводных лодках и ракетных кораблях. „Циркон“ по тактико-техническим характеристикам превосходит такие ракеты, как „Оникс“ или „Калибр“, — объяснил специалист.

В будущем «Циркон» будет использоваться и в сухопутных войсках, прогнозирует Баранец. Ракета может поразить морскую цель на расстоянии 450 километров, а на суше РК способен работать и на тысячу километров.

Баранец рассказал, что у ракетного комплекса внушительная боевая часть, вес — 400-450 килограммов. «Циркон» обгоняет конкурентов по всем параметрам, включая навигацию и систему наведения.

Эти ракеты движутся со скоростью 11 тысяч километров в час. Меньше чем за 60 минут «Циркон» может преодолеть расстояние от Москвы до Хабаровска.

«Мы так далеко пошли по этой части, что американцы нам просто завидуют. Потому что по части управления они отстали от нас на 10-15 лет», — отметил военный эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как русские бойцы уничтожили хваленный Abrams в зоне СВО.