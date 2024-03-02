«Посмотрите, как они прыгают»: правда ли, что Стэнли Кубрик снял в павильоне высадку американцев на Луну

Фото, видео: www.globallookpress.com / NASA; Щербак Александр / ТАСС; 5-tv.ru

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И какие «подсказки» по этому поводу можно найти в культовом фильме «Сияние»?

Одна из самых популярных конспирологических теорий современности гласит, что американцы в 1969 году не были на Луне, и тот исторический полет на самом деле — афера глобального масштаба. Скептики уверены, что все лунные кадры миссии «Аполлон-11» были сняты на Земле.

Автором этой искусной мистификации якобы стал один из самых выдающихся кинематографистов XX века Стэнли Кубрик. 5-tv.ru разбирался, так ли это.

Обо всем рассказал в «Сиянии»

Есть мнение, что в своих интервью и фильмах режиссер якобы оставил зашифрованные признания своей причастности к величайшей фальсификации столетия, как часто называют высадку американцев на Луну. По одной из версий, Кубрик будто бы тяготился тем, что ему пришлось стать частью лжи мирового масштаба, и он хотел снять со своей совести этот груз.

Однако, поскольку режиссер был связан обязательством хранить тайну, сказать правду он мог только через свое творчество. Так, одним из подобных «посланий» Кубрика считается фильм ужасов «Сияние», снятый им в 1980 году.

Сторонники теории заговора нашли в картине с десяток намеков на то, что именно Кубрик якобы снял полет американских астронавтов на Луну. А режиссер-документалист Джей Уайднер даже выпустил в 2011 году документальный фильм «Одиссея Кубрика», в котором «разложил по полочкам» все послания Кубрика, якобы оставленные им в «Сиянии».

Предположения и домыслы

Первый «намек» Кубрика — это ковер, на котором в одной из сцен играет машинками сын главного героя. Он имеет необычный узор с шестиугольниками, которые напомнили скептикам стартовую площадку 39А.

Именно с нее 20 июля 1969 года экипаж Нила Армстронга отправился в космос. Цифру 39 можно видеть и на коробках с продуктами в одной из сцен.

В другом кадре мальчик одет в свитер с изображением ракеты и надписью «Apollo 11». На этом космическом корабле осуществлялся полет американцев на Луну.

Индийский орнамент на стене в одном из помещений гостиницы, где разворачивается действие фильма, поразительно напоминает стартующие ракеты. А в кабинете управляющего зрители видят орла — официальную эмблему лунной миссии «Аполлон-11».

Эту же птицу можно увидеть на футболке главного героя фильма. Еще одна «подозрительная» деталь — это очень сильная схожесть одного из персонажей фильма с Джоном Кеннеди — президентом США, который инициировал программу полета на Луну.

Комната отеля, занимающая важное место в сюжете, имеет номер 237. Конспирологи считают, что так Кубрик указал на среднее расстояние от Земли до Луны — 237 тысяч миль.

Сын главного героя несколько раз на протяжении фильма видит мертвых близняшек. И это тоже неспроста, уверены сторонник теории заговора.

Они указывают на то, что название Gemini («Близнецы») носила космическая программа НАСА, результаты которой были положены в основу лунной миссии. Даже в банках с растворимым апельсиновым соком Tang, которые встречаются в одной из сцен фильма, конспирологи увидели намек на лунную миссию: именно этот напиток оставили на спутнике Земли астронавты корабля «Аполлон-11».

«Неопровержимая» улика

Настоящее ликование в стане противников достоверности американской лунной миссии вызвало опубликованное в 2015 году, через 16 лет после смерти Кубрика, интервью. В нем режиссер якобы открыто признавался в том, что именно он снял на Земле все кадры полета астронавтов на Луну.

Видео под названием «Снимая Стэнли Кубрика», где знаменитый кинодеятель озвучивает сенсационное заявление, опубликовал режиссер Патрик Мюррей. По его утверждению, незадолго до своей смерти, в мае 1999 года, Кубрик дал ему интервью с условием не публиковать материал в течение 15 лет после его ухода из жизни.

Человек в кадре представляется именем режиссера и говорит, что главную космическую миссию США снимали в павильоне. И якобы делал это именно он.

«Я совершил огромное мошенничество в отношении американской общественности с участием правительства США и НАСА. Высадка на Луну была подделана, все высадки были фальшивыми, и я был человеком, который это снял», — говорит на видео «Кубрик».

По утверждению «режиссера», высадка на Луну была якобы навязчивой фантазией президента США Ричарда Никсона, и правительство страны заплатило Кубрику большую сумму для ее киновоплощения.

Также в интервью «режиссер» признается, что считает снятый материал «шедевром», и утверждает, что на масштабную фальсификацию американцы решились из-за отсутствия реальной возможности долететь до Луны. Все видео высадки астронавтов Нила Армстронга и Эдвина Олдрина на поверхность спутника Земли «Кубрик» в скандальном предсмертном интервью назвал фальшивкой.

Косвенные подтверждения

Нужно отметить, что еще в начале 2003 года вдова режиссера Кристиана Кубрик заявила в интервью французскому телевидению о сфабрикованных ее мужем кадрах американской лунной миссии. Свои слова она позднее повторила телеканалу CBC Newsworld.

По сути, она сказала то же, что заявил сам «Кубрик» в интервью Мюррею: американцы на Луну не летали, а Никсон поручил режиссеру снять «высадку на Луну» в киностудии.

Странным выглядит и то, что в 1971 году, то есть сразу после предположительных съемок фальшивки о лунной миссии, Кубрик перебрался из США в Великобританию. Там он прожил свои последние 30 лет и, по некоторым свидетельствам, все время опасался за свою жизнь.

Есть данные, что у режиссера даже был двойник, которого практически невозможно было отличить от него. Вызывает вопросы и смерть Кубрика.

К примеру, актриса Николь Кидман, снимавшаяся в последнем фильме Кубрика «С широко закрытыми глазами», убеждена, что режиссера убили. В интервью в 2002 году она сообщила, что тот позвонил ей за два часа до своей смерти и просил не приезжать к нему, заявив: «Всех нас отравят так быстро, что мы не успеем даже чихнуть».

При этом полиция далеко не сразу признала смерть Кубрика как наступившую от естественных причин. Некоторые же британские журналисты, проводившие свое расследование смерти Кубрика и его возможного участия в фальсификации кадров американской лунной миссии, утверждали, что сотрудники Агентства национальной безопасности США якобы пытались убить кинодеятеля еще в 1979 году.

Все вышесказанное сторонники теории заговора считают косвенными доказательствами участия Кубрика в американской «лунной афере», за которое он в итоге и поплатился. Интервью же Мюррею, по их мнению, стало отложенной местью режиссера властям США: якобы Кубрик, предчувствуя свою возможную гибель от рук американских спецслужб, записал признание, в котором разоблачил американское правительство.

А был ли Кубрик?

После публикации сенсационного интервью «Кубрика» Мюррею выступили разоблачители конспирологов. Так, эксперты сайта Snopes.com указали на то, что в 1997 году Кубрик выглядел иначе.

Они установили, что признательное интервью режиссера — такая же фальшивка, как и все утверждения о том, что он якобы снял высадку американцев на Луне. В частности, по их мнению, в неотредактированной версии интервью видно, что в кадре — актер, которого собеседник в один из моментов называет Томом и объясняет, как надо отвечать на вопросы.

Представитель вдовы Кубрика также заявил, что интервью — подделка. По его словам, Мюррей никогда не брал интервью у Кубрика, а вся история с фальсификацией лунной миссии — выдумка от начала до конца.

Российские эксперты также усомнились в том, что на представленном видео именно Кубрик. К примеру, блогер Виталий Егоров опубликовал не вызывающее сомнений в подлинности фото Кубрика, лицо которого, действительно заметно отличается от того, что в кадре.

К примеру, у настоящего Кубрика отсутствуют родинки на щеке, а лицо имеет иную форму. Другие знатоки вопроса напомнили, что НАСА открыто признавалось в досъемке некоторых кадров высадки астронавтов на Луну, опасаясь, что подлинное видео получилось недостаточно выразительным.

Сам же участник лунной миссии 1969 года Армстронг заявил, что сфальсифицировать высадку его экипажа на Луне стоило бы намного дороже, чем отправить туда настоящую миссию.

Дочь Кубрика также прокомментировала версию о том, что ее отец якобы снял на Земле высадку американцев на Луне. В личном блоге она назвала эту теорию «гротескной ложью» и заявила, что Кубрик никогда не стал бы сотрудничать с правительством США, которое, по ее словам, часто подвергало его угрозам и гонениям за его фильмы.

Неоспоримый факт

А что же говорят ученые? Большинство специалистов считает, что оснований сомневаться в достоверности полета американцев на Луну нет.

К примеру, сотрудники Института космических исследований РАН заявили, что главное и неоспоримое свидетельство полета астронавтов на Луну — это привезенный ими в большом количестве лунный грунт.

Его химический состав полностью совпал с образцами, доставленными в разное время советскими лунными станциями. Астроном, доцент физического факультета МГУ Владимир Сурдин заявил 5-tv.ru, что присутствие американцев на Луне в 1969 году — неоспоримый факт.

По его мнению, почву для инсинуаций в этом вопросе дали опубликованные кадры предварительных тренировок американских астронавтов перед полетом на Луну.

«Американцы очень много тренировались на Земле, создавали пейзаж, похожий на лунный, чтобы астронавты могли как-то приспособиться, привыкнуть. То есть нормальные тренировки были на Земле. Их снимали, а потом эти кадры постепенно „разбежались“, и люди стали думать, что это Кубрик все снял, в том числе и настоящий полет на Луну», — пояснил Сурдин.

Он подчеркнул, что кадры, привезенные американской лунной миссией со спутника Земли, наглядно доказывают присутствие там астронавтов.

«Посмотрите, как они себя ведут на Луне, как прыгают, как пыль летит из-под ног астронавтов. Это невозможно снять на Земле — силы тяжести нет такой, как на Луне. Вакуума нет такого, как на Луне. Если же делать полную имитацию, то для этого нужны гигантские съемочные помещения, из которых надо откачать воздух. Как еще? Никак, силы тяжести не изменишь. Так что люди, которые понимают физику, видят, что все эти съемки были на самом деле на Луне, и никакой Кубрик тут ни причем», — заключил астроном.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему амбициозный проект США по отправке вновь астронавтов на Луну откладывается минимум на год.