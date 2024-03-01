Кириенко посетил площадку стартового дня Всемирного фестиваля молодежи

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Мировой столицей участников стала федеральная территория «Сириус», которая в ближайшую неделю будет домом для 20 тысяч лидеров из 180 стран.

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко приехал на площадку Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) на территории «Сириус».

В стартовый день фестиваля проходит презентация экипировки участников, волонтеров и организаторов мероприятия. Кириенко, а также руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева приняли участие в данном мероприятии.

Всемирный фестиваль молодежи в Сочи стартовал 1 марта. Мировой столицей участников стала федеральная территория «Сириус», которая в ближайшую неделю будет домом для 20 тысяч лидеров из 180 стран.

Они займутся проектированием лучшего будущего всей Земли, основанного на принципах многополярного и справедливого мира. Во всех вопросах им помогут пять тысяч волонтеров из разных государств.

Запланировано более 50 мероприятий. Фестиваль проводится уже в третий раз, туда съезжаются амбициозные участники в возрасте от 14 до 35 лет со всего мира.