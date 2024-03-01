«Большой шаг»: чем полезна обязательная регистрация домашних животных в Подмосковье

Фото: Феоктистов Дмитрий / ТАСС

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Владельцы собак в Московской области должны проходить обязательную процедуру.

В Подмосковье уже несколько месяцев действует закон об обязательной регистрации домашних животных, а конкретно — собак. По мнению президента Российской кинологической федерации Владимира Голубева, эта мера — большой шаг вперед для повышения ответственности владельцев.

Закон вступил в силу в сентябре 2023 года, а 1 марта 2024-го стал последним днем, когда собаки, родившееся до начала прошлой осени, должны быть зарегистрированы. По мнению кинолога, обязательная регистрация должна повысить уровень персональной ответственности хозяев питомцев. Кроме того, маркировка питомцев поможет найти их, если животное вдруг сбежало или потерялось.

«Она позволяет повысить уровень персональной ответственности владельца, облегчает поиски пропавших питомцев, а также позволяет создать единую базу учета всех животных, что существенно облегчит последующие вопросы, касающиеся ответственного отношения к животным», — говорит Владимир Голубев в беседе с «Радио 1».

Чтобы зарегистрировать питомца, владельцу необходимо подать заявление на Портале государственных и муниципальных услуг Московской области либо обратиться напрямую в одну из ветеринарных клиник для проведения процедуры регистрации.

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