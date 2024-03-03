Вернись, я все прощу? Забывшая обо всех обидах Асмус пытается вернуть Харламова

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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Бывшие супруги развелись больше трех лет назад, но лишь недавно нашли в себе силы забыть о недомолвках. Есть ли у Асмус и Харламова шанс на воссоединение?

Объектом внимания в мире шоу-бизнеса вновь стали Гарик Харламов и Кристина Асмус. Спустя три года после развода звезда фильмов и сериалов подогрела слухи о возможном воссоединении с экс-супругом, опубликовав в соцсетях фото с неоднозначной подписью. Снимок Асмус приурочила к важному для комика дню: на днях Харламов отметил день рождения, ему исполнилось 43.

Пройти мимо важной даты актриса не смогла и вбросила будто невзначай: «Семья. С днем рождения». Подписчики в комментариях не скрывали восторга — ведь такая хорошая пара была, а что, если шанс на воссоединение есть? Лишь особо дотошные поклонники помнят, что в истории этого звездного семейства с самого начала не все было гладко. Правда ли, что второй попытке быть?

По образу и подобию первой жены

www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Кристина Асмус и Гарик Харламов были женаты семь лет, с 2013 по 2020 год. Изначально Кристину пользователи сети окрестили «разлучницей», потому что на момент их знакомства шоумен был все еще официально женат на Юлии Лещенко. Сам Харламов уверял подписчиков, что знакомство произошло тогда, когда с супругой он уже не жил, хотя она была не согласна с этой версией.

Более того, Лещенко смогла обжаловать решение суда о разводе, и восстановила статус супруги Харламова. Комику пришлось приложить немалое количество усилий, чтобы урегулировать конфликт и восстановить справедливость.

Практически с самого начала романа с Асмус поклонники отмечали внешнее сходство бывшей и новой возлюбленной комика: «роднили» двух женщин не только ямочки на щеках, но и цвет волос, и даже контур губ. Поверить в такое совпадение было практически невозможно: Харламов выбирал женщин по образу и подобию. Позже, уже в отношениях с актрисой Катериной Ковальчук прояснится: у Гарика есть конкретный типаж, и если он его встречает, совладать с чувствами он уже не в силах.

Свадьбу с Асмус Харламов сыграл буквально за месяц до рождения ребенка в 2014 году. Общую дочь звездные супруги назвали Настей.

Отношениям во время официального брака завидовали без преувеличения все: супруги поздравляли друг друга с праздниками душевными постами в социальных сетях, а каждое совместное фото было наполнено любовью и благодарностью. Никто и представить не мог, что на самом деле творится за закрытыми дверями большого дома Харламова.

Как гром среди ясного неба

Прокофьев Вячеслав / ТАСС

На восьмом году совместной жизни Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе, предварительно попросив журналистов не беспокоить их с этой темой. В личных блогах комик и актриса опубликовали посты, в которых поблагодарили друг друга за совместный путь, заявили, что надеются на поддержание дружеских отношений в будущем и, главное, — они продолжат воспитывать дочь вместе.

Причину развода экс-супруги предпочли оставить втайне от публики, что вызвало множество реакций и домыслов. Самой популярной среди догадок стала пандемия, которая, справедливо заметить, до развода довела многие семьи. Среди прочих вариантов звучала и скандальная роль Кристины Асмус в кинокартине «Текст». Обе версии бывшие супруги так и не подтвердили. При этом Харламов заявил, что к фильму у него никаких претензий нет. В одном из интервью Гарик прямо дал понять, что думает на тему всего происходящего:

«Моя жена –актриса», — заявил он.

На тот момент не так много зрителей разделили его точку зрения, считая столь откровенную сцену аморальной.

Спустя какое-то время комик в соцсетях сообщил, что супруги развелись из-за того, что стали друг от друга отдаляться — угасли былые чувства. При этом поклонники все равно продолжали гадать, что стало отправной точкой охлаждения чувств.

Подписчикам идеально преподнесли даже расставание, ведь оно прошло без скандалов, обвинений и громких заголовков. Однако вскоре после развода стали пробиваться наружу семейные скелеты.

Юморист и актриса еще долгое время продолжали жить в одном доме. Кристина Асмус утверждала, что бывший муж не позволяет ей съехать от него и не хочет помогать с покупкой квартиры для их ребенка. Как позже выяснилось вместе с враждующей парой жила мама Гарика Харламова. Она долго не позволяла себя высказываться против невестки. Но у всякого терпения есть конец.

«Может проще было обсудить данные моменты дома, не на весь мир? Да-да! В том прекрасном доме и уютном доме, в котором мы все живем вместе, с Настюшей (кстати, у ребенка есть жилье и не одно, обеспеченное любящим папой — ремарка для подписчиков)», — написала Наталья Игоревна в личном микроблоге.

Спустя три года телезвезды все-таки разъехались. При этом бывшие возлюбленные много раз выступали в соцсетях в стороны друг друга с колкостями. Предметом подобных публичных разборок в большинстве своем стали бытовые проблемы, которые решить обоюдно один на один, увы, не удавалось.

Денежный вопрос встал поперек горла

Тараканов Вадим / ТАСС

Продолжавшееся соседство стало катализатором и финансовых споров, которые разведенные супруги уже не стеснялись выносить на публику. Началось все с неловкой шутки Харламова, когда тот внезапно заявил, что оставил бывшей жене дом, полный биологических отходов.

Этот пост сильно не понравился бывшей жене комика: Асмус за словом в карман не полезла и заявила, что такие высказывания унижают ее и она не видит в этом ничего смешного. Кристина заявила, что все это бывший муж делает из-за обиды: оказывается, инициатором разрыва стала она, что, по ее мнению, до сих пор злило Харламова. Якобы юморист так и не смог ей простить окончательного разрыва, что и привело к грандиозному скандалу.

«Напоминаю вам, что Кристине Асмус вы не оставили никакой дом. Ни облеванный, ни обосанный. А также ни копейки денег. Предлагаю начать шутить на эту тему», — написала Асмус в соцсетях.

Но на этом взаимные нападки не закончились, и комик с энтузиазмом ответил ей в сети.

«Если вас она так задела, могли бы спуститься вниз на один этаж и сказать мне это в лицо!» — добавил Харламов.

В тот момент некоторые поклонники заняли сторону Кристины, другие же — Харламова. Кто говорил в этом конфликте правду насчет проживания и обеспечения Асмус с дочерью. Сама же мама юмориста, Наталья Игоревна, заявила, что сын давно оформил на дочь несколько квартир.

Однако по информации KR.RU, на дочь комика не было оформлено никакой недвижимости. Более того, у самой актрисы тоже не было личных квартир, в которые она могла бы переехать от бывшего супруга и, тем самым, поставить точку в громком споре.

Новые отношения и другая жизнь

www.globallookpress.com / Pavel Kashaev

В 2023 году стало известно, что актриса все-таки переехала от бывшего мужа. Она опубликовала в блоге пост с просьбой подписчиков подсказать контакты хороших дизайнеров. В довершение Асмус также рассказала, что ради нового места жительства пришлось значительно пересмотреть свои траты.

Личная жизнь актрисы, судя по всему, тоже не стояла все это время на месте. В Сети делали множество предположений о новых романах Кристины. Больше всего внимания общественности было приковано к связи Асмус с коллегой по театру Романом Евдокимовым. Два года влюбленные скрывали свои чувства, вместе на публике они появились только в 2023 году во время премьеры сериала «Райцентр». Любопытно, что в тот период даже ходили слухи, что Асмус привела нового ухажера в дом Харламова: якобы так и не сумев найти для себя другую квартиру, актриса не нашла ничего лучше, как привести избранника к себе.

Сам Харламов, пока его бывшая жена искала новое счастье, пытался построить отношения с актрисой Катериной Ковальчук. Артисты познакомились во время сьемок сериала «Гусар».

Интересно, что их история любви отчасти перекликается и с прошлым разводом комика: сперва они долго скрывали отношения, как и в случае с Асмус. Более того, и в этот раз выбор комика также пал на девушку, внешне очень похожую на бывшую жену. Какое-то время подписчики называли Ковальчук «новой Асмус».

Однако уже в феврале 2024 года на съемках одного из астрологических шоу юморист сообщил, что на данный момент возлюбленной у него нет. Зрители сразу сделали вывод, что отношения между ним и Ковальчук подошли к концу. Кроме того, сама актриса в последнее время стала активно путешествовать без Харламова, а количество совместных фото с избранником в ее соцсетях сократилось в разы.

Воссоединению быть?

Тараканов Вадим / ТАСС

Шутка ли, но вслед за слухами о расставании Харламова и Ковальчук пресса стала выдвигать предположения о разладе в паре Асмус и Евдокимова. Поводом для этого стало то, что недавно актеры на церемонии вручения премии «Золотой орел» появились не вместе. Более того, Асмус удалила из блога все совместные фотографии с коллегой по театру.

В контексте последнего совместного снимка Асмус и Харламова поклонники парочки потирают руки — они ждут официального заявления о воссоединении. К тому же, для такого решения есть все предпосылки: судя по всему, сердца Харламова и Асмус вновь свободны, а бывших влюбленных роднят общие воспоминания. Да и сама актриса давно не отзывалась об экс-супруге с таким трепетом, с каким сделала это аккурат в день рождения. Чем не повод для прощения и еще одного шанса?

Вот только сам комик выходить к экс-жене с предложением пока отчего-то не торопится. Кто знает, может, все дело в том, что юморист привык вести холостяцкую жизнь, а в последнее время открыл для себя второе дыхание в карьере.

Ранее 5-tv.ru писал, о чем стилист предостерег сменившую имидж Кристину Асмус.