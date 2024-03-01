В Польше водитель на скорости въехал в толпу людей и скрылся

Фото: www.globallookpress.com / Michal Fludra

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В ДТП пострадали 14 человек.

В городе Щепине в Польше водитель на полной скорости въехал в толпу людей. Об этом сообщает польское телевидение

Инцидент произошел днем 1 марта 2024 года. По рассказам местных жителей, авария на площади Родла. Сообщается о большом количестве пострадавших, некоторые из них получили тяжелые травмы

«Легковой автомобиль въехал в толпу на площади Родло в Щецине, 14 человек тяжело ранены», — говорится в сообщении.

Водитель с места происшествия скрылся, сейчас его поисками занимаются правоохранители. Причины случившегося выясняются, оказывается помощь пострадавшим.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что четыре грузовика столкнулись на МКАД. Из-за аварии были перекрыты сразу четыре полосы.