Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

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Владимир Путин поставил важные задачи не только перед законодателями, которые находились в зале, но и перед всеми — гражданами страны.

Жизнь — это самая первая и важная ценность, которая дает нам все остальные — семью, справедливость, творчество и многие другие. Такой мыслью поделился художественный руководитель Театра Олега Табакова, народный артист России Владимир Машков.

Во время послания Федеральному собранию президент Владимир Путин подчеркнул, что «мы выбираем жизнь». Такого же мнения придерживается и Машков.

«Мы действительно выбираем жизнь. Ничего другого мы выбирать не можем. Потому что, если говорить о традиционных ценностях, то первая ценность — это жизнь Сама жизнь дает нам следующие ценности — семью, справедливость, творчество. Жизнь — это самая великая ценность, и мы ее выбираем», — прокомментировал артист в беседе с 5-tv.ru на 37-летии театра.

Рассуждая о состоявшемся послании Владимира Путина, актер отметил, что российский президент прекрасно осведомлен не только о событиях в стране, но и за ее пределами. Машков заметил, что что глава государства поставил задачи не только перед законодателями, которые находились в зале, но и перед всеми остальными гражданами.

«Впереди будет очень много проектов, связанных с молодежью, с новыми кадрами. Если говорить о культуре, я очень рад, что будет „Земский работник культуры“ — это необходимая вещь. Будут поддержаны Дома культуры в малых городах и селах. Это для творческих людей очень важно», — заметил Машков.

В заключение художественный руководитель «Табакерки» добавил, что Россия развивается и непременно будет развиваться дальше, несмотря ни на что. Однако, отметил он, это «общее дело» — важно быть едиными и разделять замысел, быть уверенными в победе. От этого во многом зависит успех.

С посланием к Федеральному собранию президент России выступил 29 февраля. Оно стало стало рекордным по продолжительности.

Глава государства акцентировал внимание на вопросах внутренней социально-экономической политики, многие из которых были ориентированы на перспективу до 2030 года и далее. Внешнеполитические вопросы также были затронуты. Речь шла и про конфликт на Украине, а также помощь участникам спецоперации.

Ранее 5-tv.ru писал, о каких темах, которые ждали услышать на Западе, Путин не сказал в послании Федеральному собранию.