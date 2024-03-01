«Две интересные цели»: названы имена немецких офицеров, обсуждавших атаку на Крымский мост

Фото: www.globallookpress.com / David Young

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Военные Германии планируют не только помогать боевикам вооружением, некоторые выступают за непосредственное участие в конфликте.

Возможность ударов по Крымскому мосту обсуждали высокопоставленные сотрудники бундесвера. Расшифровку беседы опубликовала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» главный редактор RT Маргарита Симоньян.

В беседе, которая, по словам Симоньян, состоялась 19 февраля 2024 года, принимали участие начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC бундесвера Инго Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.

В разговоре Герхартц настаивает на том, что они должны как можно быстрее «проработать вопрос поставок ракет Taurus на Украину», от которого, к слову, категорически отказывается канцлер ФРГ Олаф Шольц. По словам немецких военных, после принятия такого решения понадобится еще около восьми месяцев для того, чтобы боевики ВСУ смогли применить эти дальнобойные ракеты. Основными целями офицеры определили склады боеприпасов и Крымский мост.

«Я пришел к выводу, что есть две интересные цели — мост на востоке и склады боеприпасов, которые находятся выше. Мост на востоке тяжело достать, это достаточно мелкая цель, но Taurus это может сделать, склады боеприпасов тоже может поразить», — сказал Фроштедте.

Собеседники также рассмотрели несколько вариантов уничтожения Крымского моста. Например, некоторые из них предлагали использовать для большей «эффективности» французский истребитель Dassault Rafale.

«Я хотел бы еще сказать по поводу уничтожения моста. Мы интенсивно занимались этим вопросом и, к сожалению, пришли к выводу, что мост из-за своей величины подобен взлетной полосе. Поэтому для него может понадобиться не десять и даже не 20 ракет», — отметил Фенске.

Стоит отметить, что в окончание разговора Грефе заявил, что им необходимо сделать все, чтобы не стать «случайно» одной из сторон конфликта, и, планируя скрыть свое участие, немецкие военные договорились встретиться в Польше, откуда ехать для обучения украинских неонацистов уже на авто.

В Минобороны Германии отказались комментировать российским СМИ запись разговора своих военных.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в МИД России отреагировали на сообщения о планах Германии ударить по Крымскому мосту.