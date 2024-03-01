Фото: Вова Жабриков / ТАСС

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Речь идет о призыве тех, кто находится в запасе.

Президент России Владимир Путин подписал ежегодный указ о военных сборах для тех, кто пребывает в запасе. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Призывать в 2024 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах РФ», — говорится в указе президента.

Уточняется, что военные сборы также будут проходить в войсках национальной гвардии, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности.

Военные сборы являются плановым мероприятием по совершенствованию боевой выучки тех, кто находится в запасе. Они проводятся каждый год. После подписания указа президентом Минобороны России готовит соответствующую директиву, которая поступает в военкоматы регионов. Затем начинает рассылка повесток гражданам, находящимся в запасе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин выступил за продление программы материнского капитала в стране как минимум до 2023 года.