Косачев заявил о вовлеченности Германии в конфликт на Украине: «Куда уж прямее»
Косачев заявил о прямом участии Германии в конфликте на Украине
Фото: www.globallookpress.com / Michael Matthey
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Сенатор прокомментировал сообщения о планах немцев ударить по Крымскому мосту.
Германия напрямую вовлечена в конфликт на Украине. Об этом заявил заместитель председателя Совфеда России Константин Косачев, комментируя сообщения о том, что немцы обсуждали планы по нанесению удара по Крымскому мосту.
«Это прямое участие, куда уж прямее: „Мы сейчас ведем войну“, — говорит один из записанных немцев», — обратил внимание Косачев в посте в своем Telegram-канале.
Сенатор также подчеркнул, что немцы обсуждали возможность удара по Крымскому мосту в практическом ключе. В этой связи, по его словам, необходимо кардинально пересмотреть истинную роль Германии в конфликте на Украине, если страна не опровергнет подлинность записи разговора.
Чтобы «не испытывать судьбу второй раз» Косачев посоветовал властям Германии объясниться перед своим народом и Россией, которая теперь имеет полное право считать ФРГ участницей конфликта, поскольку та даже планирует атаки на российские регионы.
Главный редактор RT Маргарита Симньян ранее опубликовала текст разговора военных бундесвера, в котором они обсуждают удар ракетами Taurus по Крымскому мосту с французского истребителя Dassault Rafale. Немецкая сторона пока на это никак не отреагировала.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в МИД России отреагировали на сообщения о планах Германии ударить по Крымскому мосту.