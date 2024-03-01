Ее больше нет, смиритесь: Либуше Шафранкова умирала в муках

Фото: Кадр из х/ф «Три орешка для Золушки ». Режиссер: Вацлав Ворличек, 1973г.

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Знаменитая актриса переживала такие боли, что казалось, никто не может ей помочь.

Одной из самых знаменитых и горячо любимых зрителями принцессой всего советского кинематографа, по праву, можно назвать Либуше Шафранкову. Она чаще всего перевоплощалась в знатных и благородных особ, но, несмотря на высокий статус, выглядела очень трогательно и нежно. Визитной карточкой актрисы стала роль прелестной Золушки. Сама звезда отмечала, что образ трудолюбивой и доброй девушки ей лично близок.

«Я поняла, что история, как у Золушки, возможна в жизни любой девушки, если она будет к этому сильно стремиться. Ведь я, когда решила стать актрисой в пятом классе, сбежала из семьи, чтобы попасть в Прагу на всемирно известную киностудию „Барандов“. И хотя меня и вернули домой, родители все-таки поняли, что переубедить меня невозможно — и я стану актрисой. Так оно все и вышло!» — подчеркивала Либуше.

Именно этот образ большинство ее поклонников и запомнило.

Самая прекрасная Золушка

Кадр из х/ф «Три орешка для Золушки ». Режиссер: Вацлав Ворличек, 1973г.

Шафранкова появилась на свет в Чехословакии в пригороде Брно 7 июня 1953 года. Мать и отец девочки занимались простым трудом и были далеки от творчества и искусства. Поэтому, когда малышка заявила, что покорит киноиндустрию, отнеслись к ее словам с иронией, не восприняв всерьез.

Только после побега Либуше из дома стало понятно, что дочь не шутит и родители записали ее на занятия в театральной студии. После окончания школы, девушка без проблем стала студенткой театрального училища. Еще обучаясь мастерству, она впервые дебютировала на киноэкранах в ленте «Бабушка».

А уже в 19 лет стала блистательной звездой картины «Три орешка для Золушки». По словам критиков, эта экранизация сказки была самой лучшей. После своей триумфальной роли актриса стала популярна, на нее обрушился успех.

Она активно развивала свою карьеру в кино и театре. Всего в фильмографии звезды более 40 киноролей. Несмотря на страшный диагноз, который поставили ей врачи в 2009 году, женщина была не намерена прекращать свою профессиональную деятельность. Она продолжала сниматься в чешских фильмах и телевизионных сериалах, чем очень радовала любителей ее творчества.

Доверенная ей честь зажигать огни на главной пражской елке в 2013 году является свидетельством того, что ее популярность не прошла, она по-прежнему любима своим зрителем.

К сожалению, 9 июня 2021 года сыном актрисы была объявлена страшная новость — его мама Любуше Шафранкова умерла. Ее смерть тяжело отозвалась в сердцах ее близких и знакомых. Долгая борьба с болезнью закончилась победой последней. Официальная причина смерти Либуше Шафранковой не оглашалась прессе. Многие связывали ее скоропостижный уход с коварным заболеванием, которое мучило женщину на протяжении многих лет.

Но, с похоронами знаменитой актрисы не закончилась так любимая всеми сказка, она продолжает жить в нас, уча доброте и милосердию. Могила Либуши Шафранковой утопает в цветах. Она стала местом паломничества, куда приходят поклонники, чтобы почтить память любимой звезды.

Борьба с болезнью

Кадр из х/ф «Три орешка для Золушки». Режиссер: Вацлав Ворличек, 1973г.

Вопрос здоровья актрисы стал беспокоить общественность после того, как у нее обнаружились некоторые проблемы, которые стали нарушать обычный образ жизни. В 2009 году Либуше ложится в больницу, отказавшись от ряда проектов, чем очень расстроила своих поклонников. Благодаря усилиям врачей и силе воли самой любимой актрисы, она смогла быстро восстановиться и даже вновь выйти на театральную сцену и вернуться в кинематограф.

Обострение заболевания произошло в 2014 году. На этот раз врачами было дано заключение — рак легких.

Услышав жуткий диагноз никто из близких, да и сама Либуше не думали о смерти. Только борьба за сохранение жизни. Огромную поддержку в этот наисложнейший период оказал ей супруг Йозеф Абргам, с которым они были связаны узами счастливого брака уже 45 лет. Он стал для Либуше настоящей опорой, не оставляя ее ни на минуту. Это пример настоящей безграничной любви и гармонии.

Актрисе провели несколько сложнейших операций. В течение долгих лет она продолжала лечение, и вроде бы казалось, что состояние здоровья актрисы улучшается. Она смогла вернуться к работе, без которой не представляла своей полноценной жизни.

«Главные составляющие жизни, то, что поддерживает меня — это вера, семья и сцена», — заявила актриса в одном из интервью.

Свидетельством того, что недуг не оставил звезду, а наоборот прогрессирует, стал факт отказа в 2020 году от участия в съемках сказки «Мамонтенок», где ей была отведена бессменная королевская роль.

Отпраздновав свое 68-летие в больничной палате в окружении родных, через два дня горячо любимая зрителями Золушка умерла. Ослабленный затяжной борьбой организм перестал справляться с болезнью.

От чего умерла Либуше Шафранкова, не вызвало слухов и пересудов в обществе. Всем было понятно, что виновата болезнь. Но, еще больше это связано с тем, что каждый с уходом актрисы перенес особую утрату почти близкого для себя человека. Что стало настоящей причиной смерти Либуше Шафранковой — онкология или же последствия долгого лечения, известно только врачам и родственникам.

Прощание и похороны Либуше Шафранковой были закрытыми для публики, так как действовали карантинные ограничения. Могила актрисы расположена в городе Шлапанице, родном для нее месте. Для всех она останется той прежней красивой принцессой с добрым взглядом и очаровательной улыбкой, какой мы ее помним по любимым кинолентам.

Йозеф Абргам не пережил свою единственную супругу даже на год. Когда Либуше не стало, актер уже был прикован к инвалидной коляске и ушел вслед за любимой в 2022 году.

Любовь, горе и не только: отношения Йозефа и Либуше

Кадр из х/ф «Большая дорога». Режиссер: Юрий Озеров, 1962г.

Чешские поклонники с большим интересом следили за развитием отношений «самой красивой Золушки» и популярного актера. И очень радовались за них. Много лет Либуше и Йозеф были для всех образцом семейной пары: между ними установилось абсолютное взаимопонимание. Даже совместные с Павлом Травничеком съемки в сказке «Третий принц» не помешали семейному счастью Либуше: он давно был для нее только партнером, не больше.

Либуше и Йозеф прожили вместе 45 лет. Все эти годы они были рядом: не могли жить друг без друга. В последнее время они не выносили даже короткой разлуки — или снимались вместе, или отказывались от работы. Казалось, эти двое предчувствуют: им осталось быть вместе не так много…

С возрастом пришли болезни. Сначала — к Йозефу: начало барахлить сердце. Либуше стала для мужа опорой: трогательно ухаживала за ним, следила, чтобы он проходил лечение, заботилась. Потом они поменялись ролями: окрепший Йозеф ни на минуту не отходил от своей «Золушки», когда ей диагностировали онкологическое заболевание легких.

О том, что им приходилось переживать, знали только самые близкие. Супруги предпочитали не выносить личные заботы на всеобщее обозрение: в немногочисленных интервью говорили исключительно о творчестве, об искусстве. Для друзей не было более дружной и любящей пары: даже спустя 45 лет брака Либуше и Йозеф не потеряли свежести своих чувств, были друг для друга такими же прекрасными и желанными, как в молодости.

Первые тревожные «звоночки» прозвучали для Шафранковой еще в 2009 году. Но тогда помог курс лечения: актриса снова вернулась к работе. Во второй раз ей пришлось столкнуться с болезнью в 2014-м. Тогда она услышала от врачей: рак легких… Справиться с отчаянием ей помог муж. Его поддержка стала для Золушки настоящим спасательным кругом. После долгой борьбы, казалось, все наладилось: Либуше поправилась. Но враг оказался хитрым и коварным.

Болезнь снова настигла актрису через несколько лет. И на этот раз уже не выпустила ее из своих цепких когтей. Либуше мужественно сражалась, хотя было нелегко: одолевали сильные боли. В этот период своей жизни она еще плотнее закрыла свои двери перед всеми любопытными. Поклонники долго не знали ничего о том, как живет их любимая актриса. Потом кто-то сфотографировал ее входящей вместе с мужем в онкологический центр, и снимок появился в Интернете. Зрители забили тревогу, стали задавать вопросы в соцсетях. Либуше поспешила всех поблагодарить за беспокойство и успокоить: нет, она не в больнице, она дома, чувствует себя хорошо.

Актрисе не хотелось расстраивать своих верных поклонников… А ведь уже в то время болезнь начала брать верх. Либуше не теряла надежды: ей казалось, все у нее получится, кошмар отступит, она вновь вернется к жизни, все будет хорошо.