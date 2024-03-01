Досрочное голосование началось в отдаленных частях Якутии

Фото, видео: Скрябин Вадим / ТАСС; 5-tv.ru

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Приехали члены комиссии не с пустыми руками.

В Якутии члены выездной избирательной комиссии отправилась в труднодоступные районы, чтобы дать возможность проголосовать на выборах президента оленеводам. До одного из хозяйств пришлось пролететь почти 500 километров.

Гости там бывают редко, а потому для всех жителей это, без преувеличения, праздник. Приехали не с пустыми руками.

Семьям привезли продукты, теплые вещи, а еще щенков хаски и нарты. Проголосовать в рамках досрочного этапа в республике должны примерно десять тысяч человек.

Это и местные жители, и вахтовики. Добираются до них на вертолетами, снегоходами, где-то и на санях.

Участие в выборах примут четыре кандидата — зампред Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков, депутат Госдумы и руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий, депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов, а также действующий глава государства, кандидат в президенты Владимир Путин.