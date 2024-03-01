Под строгим надзором: кто и как будет регулировать деятельность игровых квестов

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Искалеченные малыши и подростки — родители бьют тревогу. Почему создатели квестов не готовы поручиться даже за своих сотрудников?

В силу вступает ГОСТ на детские квесты. Поможет ли это сделать развлечения безопаснее, ведь работать по госстандарту или нет — дело пока добровольное. При этом, число пострадавших от таких игр растет с пугающей скоростью, а проверки площадок привели к десяткам уголовных дел. Тему продолжит корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

Детский праздник закончился в больнице. Тимофея ударили молотком по виску во время квеста.

«После удара у него потекла кровь. Они его вывели, она отдала другой женщине. И квест продолжился дальше», — рассказал папа мальчика Константин Слободин.

Почти полгода разбираются — кто виноват и кто за это ответит. Компания до сих пор работает.

С сегодняшнего дня в России начинает действовать ГОСТ на детские квест-комнаты. В нем под запретом холодное оружие. А так же — гвозди, молотки, пилы. А если они нужны по сюжету — то могут использоваться муляжи. Каабели, провода, розетки должны быть изолированы. Сотрудники — только со справками — от психиатров и наркологов. Не допускается никаких болевых контактов. На каждые 50 квадратных метров площади — минимум один огнетушитель.

«Дети могут находится в квест комнате без родителей, но одно из требований гласит, что организатор должен предоставить сопровождающему взрослому доступ к монитору, где в режиме реального времени родители смогут наблюдать за всем, что происходит внутри», — показал корреспондент.

Но этот ГОСТ, как и большинство действующих в России стандартов, — лишь рекомендация. Ответственность наступит, если предприниматель заявит, что его услуга соответствует ГОСТу, а проверка это не подтвердит. Об этом говорится в официальном ответе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Многие игроки рынка приветствуют появление ГОСТА.

«В любой момент, если кто-то из участников захочет покинуть квест, нужно нажать на кнопочку, дверь открывается, дверка открывается и мы можем идти дальше», — рассказала организатор квеста.

В этой компании вообще отказались от жестких сценариев с клетками или связыванием с участием детей. Ставка не на адреналин, а на интригу. Распутать тайну исчезновения Шерлока Холмса или спасти от ограбления банк — теперь безопасное развлечение для всей семьи.



Но так — далеко не везде. И необязательный ГОСТ — мало что изменит. Где-то даже не готовы поручится за сотрудников. Продолжение — в репортаже.