Фото: www.globallookpress.com / Yuri Gripas - Pool via CNP

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Киевский режим продолжает требовать военную помощь у Вашингтона. Но, кажется, американские власти все больше разочаровываются несбыточными обещаниями Владимира Зеленского.

Украина не имеет права требовать помощи от США в конфликте с Россией. Об этом сообщает издание The American Conservative со ссылкой на мнение бывшего советника экс-президента Соединенных Штатов Рональда Рейгана Даг Бэндоу.

Киевский режим давно перестал просить и начал буквально требовать помощь у Вашигнтона, в то время, как в самих США все больше растет раздражение по этому поводу. Причем, уже не только среди республиканцев, но и представителей демократической партии Штатов.

«Конечно, украинцы имеют право сражаться до бесконечности, если они этого хотят. Однако они не имеют права требовать американской поддержки. Вашингтон потратил два года на финансирование войны. Настало время Вашингтону сделать акцент на установлении мира», — пишет Даг Бэндоу.

Более того, бывший советник Рейгана говорит и о том, что Запад сам во многом спровоцировал конфликт на Украине.

«Союзники многое сделали для того, чтобы спровоцировать нынешний конфликт — безрассудно расширив НАТО до границ с Россией, несмотря на множество предостережений против этого», — напоминает политик.

В материале также указывается, что серьезные аналитики давно не верят ни в «безоговорочную победу» Украины, ни в цифры по потерям ВСУ, заявленные Западу Владимиром Зеленским, когда в ходе своего очередного визита он рассказал о 31 тысяче убитых и раненых боевиков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в США высказались о мощи российской армии.