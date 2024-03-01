«Интересно»: в МИД России отреагировали на сообщения о планах Германии ударить по Крымскому мосту
Захарова призвала задать вопросы Бербок по планам ФРГ ударить по Крымскому мосту
Фото: Мальгавко Сергей / ТАСС
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Информация о возможной атаке немецких военных по территории России появилась накануне.
У СМИ Германии должны появиться вопросы к своим властям, которые могут всерьез обсуждать возможность удара по Крымскому мосту. Таким образом официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на информацию, появившуюся накануне.
О том, что такая вероятность существует, ранее заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян, в чьем распоряжении появились соответствующие записи.
«Высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждают, как они будут бомбить Крымский мост. И как бы им так половчее это сделать, чтобы при этом их Шольц мог продолжать говорить, что его хата с краю», — написала в своем Telegram-канале журналист.
Официальный представитель МИД РФ уверена, что на фоне появившейся информации СМИ Германии должны отреагировать соответствующее. Появились вопросы у Марии Захаровой и к министру иностранных дел ФРГ.
«Интересно, что на этот счет думает Анналена Бербок? У немецкой прессы появился хороший повод доказать свою независимость и задать ей вопросы. И у нашей прессы есть актуальная тема для общения с посольством ФРГ в Москве», — подчеркнула дипломат в своем Telegram-канале
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Шольц объяснил нежелание Германии передавать Украине ракеты Taurus.