«Умирать за Украину»: во Франции сделали новое заявление об участии в конфликте с Россией

МИД Франции: Париж не будет отправлять свои войска на Украину

Фото: www.globallookpress.com / Yauhen Yerchak

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Будут ли регулярные войска стран НАТО воевать на стороне киевского режима?

Франция не будет отправлять свои войска на Украину. Об этом заявил глава МИД страны Стефан Сежурне.

Таким образом дипломат отреагировал на слова президента Эммануэля Макрона, который на конференции по Украине, прошедшей в Париже, допустил участие армии НАТО в конфликте с Россией.

«Французы не будут умирать за Украину. Мы не будем направлять войска, ведущие боевые действия, потому что были установлены рамки, а именно помешать России победить, не ведя войну с Россией», — сказал руководитель французского внешнеполитического ведомства в эфире радио France Inter.

А министру обороны Франции Себастьену Лекорню пришлось и вовсе оправдываться за слова своего президента, который, «вероятно имел в виду нечто другое».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как слова Макрона об отправке военных лишь навредили Украине.