СМИ узнали о намерении Bosch продать штаб-квартиру в России
РБК узнал на планах Bosch продать штаб-квартиру в подмосковных Химках
Фото: www.globallookpress.com / Bernd Weißbrod
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Известно, что она располагается в подмосковном городе.
Немецкий производитель бытовой техники Bosch планирует продать свою штаб-квартиру в России. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники. Известно, что здание российского подразделения располагается в подмосковных Химках.
По информации СМИ, компания Bosсh уже ищет потенциальных покупателей штаб-квартиры в Химках. Однако, как сообщается, прока конкретных претендентов нет.
Информацию позднее подтвердили представители компании. Согласно сообщению, производитель бытовой техники пока не принял решения о продаже здания, но обдумывает варианты.
«Учитывая необходимость адаптации бизнеса, мы рассматриваем различные варианты наиболее эффективного использования здания. Решение не принято», — говорится в комментарии для 5-tv.ru.
Штаб-квартира Bosch была построена в городе Химики Московской области еще в 2014 году, в здание компания вложила более 100 миллионов евро. Сам центр рассчитан на порядка 700 сотрудников.
В России было два производства Bosch и оба — в Стрельне. В конце августа 2022 года компания начала искать покупателя из-за простоя на фоне специальной военной операции на Украине.
В конце февраля 2024-го СМИ писали о том, что последние специализированные магазины техники LG, Sony и Bosch стали закрываться по всей России.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Bosch может продать свой завод в России китайским инвесторам Midea и Hisense.