Фото, видео: ЦОС ФСБ России ; 5-tv.ru

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Пара действовала сообща, выполняя задания преступного киевского режима.

Украинские агенты, готовившие теракты, задержаны в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России и предоставили кадры с места проведения оперативных действий.

Согласно официальным данным, речь идет о мужчине и женщине, действовавших сообща. Так, предварительно, 40-летний россиянин скооперировался с представителями киевского режима и получал указания, чтобы устроить теракт на транспортном объекте. Впоследствии выяснилось, что он общался непосредственно с сотрудниками ГУР Украины.

У россиянина провели обыски и обнаружили опасные вещества. Подтверждение общению мужчины с представителями киевского режима нашли в переписках.

В ФСБ уточнили, что предполагаемая сообщница россиянина — 37-летняя женщина — имеет гражданства РФ и Украины. Она была завербована украинскими спецслужбами для подготовки теракта отношении военнослужащего Черноморского флота в Севастополе.

В отношении обоих подозреваемых возбуждены уголовные дела. Им грозят долгие годы за решеткой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ЛНР задержали украинцев, шпионивших за российской армией.